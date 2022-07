La star di “The Grey Man” Chris Evans sostiene la sua co-protagonista Marvel tra grandi annunci per Captain America 4

Sono passati più di un decennio da quando Chris Evans ha interpretato Capitan America. Ha stabilito un punto di riferimento per tutti coloro che giocheranno il ruolo in futuro. Tuttavia, Steve Rogers (Chris Evans) non interpreterà il ruolo nel prossimo film di questa serie. In un rapporto pubblicato di recente, è stato rivelato chi sarà il nuovo Capitan America. E, non appena è avvenuta questa uscita, è nata del tutto una nuova polemica.

Ora la domanda che viene in mente a tutti è chi sarà il nuovo Capitan America? Allora scopriamolo.

A proposito di Capitan America

Steve Rogers torna indietro nel tempo dopo Vendicatori: Fine del gioco. Consegna ogni Gemma dell’Infinito nel preciso momento in cui i Vendicatori l’hanno presa prima. Steve fa questo per fermare l’emergere di vari universi paralleli in cui le pietre sono assenti o mancanti da eventi specifici.

È implicito che Steve riesca a raggiungere questo obiettivo, ma non usa la macchina del tempo dei Vendicatori per tornare. Invece, Steve torna come un uomo anziano. Rivela che dopo aver viaggiato nel tempo, ha trascorso i decenni successivi vivendo la vita al massimo. Vendicatori: Fine del gioco lascia aperta la questione se Steve abbia viaggiato indietro nel tempo e abbia scoperto Peggy Carter (Hayley Atwell), o se sia tornato indietro nel tempo e l’abbia trovata in un altro.

Chi sostituirà Chris Evans?

Quindi, la Marvel ha deciso che invece di presentare qualcuno di nuovo come Capitan America, stanno facendo di Falcon il nuovo. L’attore Anthony Mackie interpreta il ruolo di Falcon.

L’Hollywood Reporter ha twittato il 9 luglio

#CaptainAmerica4 ha un regista. Il regista nigeriano-americano Julius Onah, forse meglio conosciuto per aver diretto #TheCloverfieldParadox, dirigerà il quarto capitolo del franchise di #CaptainAmerica, con Anthony Mackie che sarà il protagonista: https://t.co/DmPYFmBmgm pic.twitter.com/zbEG6tiIJi — The Hollywood Reporter (@THR) 8 luglio 2022

A questo thread, L’uomo grigio l’attore Chris Evan ha risposto-

Sam Wilson è Capitan America — Chris Evans (@ChrisEvans) 9 luglio 2022

Internet era pieno di tweet contro questa decisione della Marvel non appena THR lo ha twittato. La gente non vuole che Anthony sia Capitan America. La maggior parte dei tweet odiava il nuovo Capitan America a causa del colore della sua pelle.

Dare lo scudo a un terrorista? Sì — radiatorblinds (@whackman78) 9 luglio 2022

Avrebbe dovuto essere Bucky — Dave Bowers (@dvbwrs) 9 luglio 2022

Momento di silenzio per il futuro di Cap!!! pic.twitter.com/vVqCZJ22M6 — Brent (@Staats79) 10 luglio 2022

fumetti di merda di sam wilson, versione di merda di capitan america Altre versioni di base di mcu pic.twitter.com/u1J2TXB5kJ — Nirvana’s Den (@NirvanaSai) 10 luglio 2022

…….E questi sono solo alcuni dei tanti! La sezione dei commenti era piena di molti di questi tweet opposti.

Tuttavia, ci sono state molte persone che hanno sostenuto questa decisione e hanno elogiato le capacità di recitazione di Anthony.

Non posso fare a meno di pensare che il motivo principale per cui le persone sono riluttanti 2accettano Sam/Mackie dato che Cap è meno fatto con amore 4 u, Chris, ma una convinzione profondamente radicata che Cap dovrebbe essere biondo e con gli occhi azzurri. A queste persone, ecco "americano". Questo paese ha seri problemi con la razza e il rifiuto, come ben sappiamo. — Rebecca W (@RuthieDdub) 9 luglio 2022

Così è stato Steve Rogers. Steve era Capitan America. Capitan America non era Steve. — RunningWithShears (@LoneStarDem) 9 luglio 2022

Secondo i fumetti Marvel e la miniserie televisiva Il falco e il soldato d’inverno, Anthony è già diventato Capitan America. Quindi non dovrebbe esserci alcun dibattito su chi interpreta i personaggi. Non ci sono state nuove aggiunte; La Marvel sta solo seguendo i fumetti.

E anche se fosse una nuova aggiunta, non dovrebbero esserci problemi con Anthony nel ruolo. È un attore brillante e siamo sicuri che sarà un grande Capitan America! Cosa ne pensi?

