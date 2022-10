La star di successo Melissa Fumero età, Instagram, ruoli e altro ancora

Chi è pronto a vedere la nuova serie di Netflixblockbuster!? Lo spettacolo, che uscirà il 3 novembre, sembra così divertente. E onestamente, proprio quando ho visto il nome di Melissa Fumero, la serie ha attirato la mia attenzione.

La amiamo tutti da Brooklyn Nove-Nove come Amy Santiago. L’attrice è un vero gioiello comico! E non ho dubbi che porterà quei talenti anche nella nuova commedia Netflix. La cosa così divertente è che questo è anche il primo ruolo importante dell’attrice da quando si è conclusa l’amata serie della NBC!

blockbuster ci presenta Timmy Yoon (Randall Park), un sognatore analogico in un mondo 5G, secondo Netflix. Gestisce il negozio Blockbuster Video della sua città natale, che è l’ultimo della catena di vendita al dettaglio. Questo lo riunisce con la sua cotta di lunga data Eliza (Fumero), che è tornata a lavorare per lui.

Pronto a scoprire tutto quello che c’è da sapere sulla talentuosa attrice? Scorri in basso!

Melissa Fumero età e altezza

La star è nata il 19 agosto 1982, il che significa che ha 40 anni. Fumero è alto a 5’6, solo pochi centimetri più basso del suo co-protagonista Randall Park.

I social di Melissa Fumero

Se non le hai ancora dato un seguito sui social media, assicurati di farlo! L’attrice è piuttosto attiva sia sui suoi account Twitter che Instagram. La star, i cui genitori sono cubani, ha attualmente 694,5 mila follower su Twitter. La troverai principalmente come promozione blockbuster Ovviamente!

Su Instagram, il primo Brooklyn nove-nove l’attrice ha 2,5 milioni di follower. C’è anche un mix di alcuni post personali con le sue promozioni professionali. Possiamo aspettarci di vedere molti progetti entusiasmanti in arrivo per Fumero. Ma di più su quello qui sotto!

Ruoli di Melissa Fumero

Questa gemma comica è iniziata nel settore in una direzione diversa. Ha prenotato il suo primo ruolo come Adriana Cramer in una soap opera Una vita da vivere nel 2004. È stata nella serie fino al 2011. Dopo la soap opera, è apparsa in ruoli minori come Zoe in Gossip Girl, CSI: NYe Dolori reali.

Ma è stato solo con il famigerato personaggio Amy Santiago che l’attrice ha avuto la sua svolta. La commedia procedurale della polizia è andata in onda dal 2013 al 2021 ed è davvero uno dei migliori spettacoli in circolazione!

Altro che blockbusterFumero ha diversi progetti in programma, incluso il film in uscita Lotta da bar! in uscita l’11 novembre, HBO Max’s Velmae serie animate Digman!, dove si riunisce con lei B99 il co-protagonista Andy Samberg.

Melissa Fumero è sposata?

Fumero è sposato! Ha incontrato suo marito David Fumero sul set di Una vita da vivere (ah!). La coppia si è fidanzata nel 2006 e si è sposata il 9 dicembre 2007. Il marito e la moglie condividono due figli, Enzo e Axel.

blockbuster uscirà giovedì 3 novembre su Netflix.