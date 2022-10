La star di successo Kamaia Fairburn età, altezza, Instagram e altro ancora

L’attrice emergente Kamaia Fairburn interpreta l’adolescente tagliente Kayla nella prossima serie comica sul posto di lavoro di Netflix blockbustercon Randall Park, Melissa Fumero, Madeleine Arthur, Olga Merediz, JB Smoove e Tyler Alvarez.

La nuova commedia segue un gruppo di dipendenti che cercano di mantenere in funzione l’ultimo negozio di video Blockbuster. Come uno dei personaggi principali, potresti essere interessato a conoscere la talentuosa attrice di Kayla Kamaia Fairburn. Di seguito descriveremo in dettaglio dove puoi seguirla sui social media, quali altri ruoli potresti riconoscerla e altro ancora!

Età e altezza di Kamaia Fairburn

Kamaia è un’attrice canadese nata nel West Yorkshire, in Inghilterra, ma cresciuta a Toronto, in Canada. Ha 18 anni e sta per compiere 19 anni, con il suo compleanno il 12 novembre 2003, il che rende il suo segno zodiacale Scorpione. Kamaia ha i capelli castani ricci e gli occhi marroni. Lei si trova a 5 piedi e 5 pollici.

Instagram di Kamaia Fairburn

Se vuoi seguire Kamaia su Instagram, il suo account è @kamaiafairburn! La giovane star ha attualmente 31.700 follower, ma immaginiamo che il numero aumenterà una volta blockbuster rilasci. Kamaia appare piuttosto attiva sui social media e ha condiviso molte foto e clip promozionali da blockbuster. Sembra anche vicina a sua sorella e ha condiviso diverse istantanee di loro insieme.

Ruoli di Kamaia Fairburn

Kamaia potrebbe essere giovane, ma ha già una carriera impressionante. Ha iniziato a interpretare la giovane Aaliyah nel film originale di Lifetime Aaliyah: La principessa dell’R&B nel 2014, e da lì è apparso in episodi di Super ragazza, Trapianto, Squadra disparie altro ancora.

Nel 2018, ha recitato nella serie Nickelodeon La stella cade come Diamond Brooks e poi lo spettacolo di Hulu Finali. Nello stesso anno, è stata scelta per il ruolo di Piper Parish nella serie TV per bambini Holly Hobbie che è ancora in onda su Family Channel canadese (e Hulu negli Stati Uniti). Poi, nel 2021, Kamaia ha iniziato a interpretare Willow Underwood nella sitcom per famiglie della CBC Overlord e Underwoods.

blockbuster uscirà venerdì prossimo, 3 novembre, su Netflix. Assicurati di aggiungere la commedia sul posto di lavoro alla tua watchlist!