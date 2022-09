La star di Stranger Things stuzzica la connessione tra Will e Vecna ​​mentre parla della nuova stagione

Mentre i fan di Stranger Things aspettano la quinta stagione che ha lasciato molti dubbi sul destino dei loro personaggi preferiti, Jamie Campbell Bower ha anticipato il ritorno del famigerato cattivo, Vecna, e ha parlato della teoria dei fan su un legame tra Will e l’antagonista.

Due mesi fa, la seconda parte della quarta stagione di Stranger Things è stata presentata in anteprima per i fan. Da quando il Sottosopra si è riversato nel mondo reale, ha costretto Hawkins a reagire. Tuttavia, gli spettatori hanno voluto sapere cosa accadrà a “The Party” nell’ultima puntata della serie, la quinta stagione di Stranger Things.

Anche se inizialmente, Vecna ​​è stata sconfitta da Undici (interpretata da Millie Bobby Brown) durante quel drammatico finale. Fortunatamente, questo è successo dopo che ha recuperato i suoi poteri. Ora che la calma è tornata dopo la terribile tempesta, l’attore Jamie Campbell ha parlato di ciò che il futuro potrebbe riservare al suo personaggio Vecna.

Jamie prende in giro il ritorno di Vecna ​​e il legame con Will in Stranger Things

Will (interpretato da Noah Schnapp) potrebbe avere un legame con Vecna ​​dopo il suo periodo in Upside Down – le teorie dei fan suggeriscono da tempo. Tuttavia, il loro potenziale legame deve ancora essere esplorato ufficialmente nella serie cult.

Nel frattempo, Jamie ha descritto Vecna ​​come “fottuta, opportunamente irritata” per essere stata sconfitta da Undici. Intenso.

Durante un’intervista con NME, il 33enne ha rivelato un fatto interessante che i fan potrebbero voler leggere due volte.

Ha rivelato: “Non credo che sia sgattaiolato via a leccarsi le ferite nella miseria. Si sta ricostruendo ed è assetato di sangue”.

Sebbene la trama della quinta stagione non sia finalizzata, l’attore ha condiviso la sua teoria su cosa potrebbe accadere dopo.

“Penso che Vecna ​​e Will abbiano una connessione che non è stata ancora esplorata”, ha detto.

“Come fan, sarei interessato a vedere di più”, ha aggiunto Jamie.

Undici e il passato di Vecna ​​rivelato

Durante i flashback mostrati nella quarta stagione, i fan scoprono che Eleven è il motivo per cui Vecna ​​esiste. Originariamente noto come Henry Creel, il passato di Vecna ​​da bambino è stato rivelato agli spettatori.

Era anche solito disegnare immagini del Mind Flayer (ecco di nuovo la teoria dei fan sulla connessione con Will).

Dopo che il giovane Henry ha scoperto i suoi poteri e si è rivoltato contro la sua famiglia uccidendo sua madre e sua sorella, è stato portato all’Hawkings Laboratory, dove il dottor Brenner (interpretato da Matthew Modine) ha sperimentato su di lui.

Vedendo la capacità dei suoi poteri, il dottor Brenner decise di rinchiuderlo in laboratorio e ridurre i suoi poteri, finché non fece amicizia con Undici dopo essere stata vittima di bullismo da parte di altri bambini. Ciò ha permesso a Vecna ​​di sbarazzarsi dell’inibitore, sbloccare i suoi pieni poteri potenziali e scappare.

La teoria dei fan afferma che Vecna ​​utilizzerà la “forma umana di Will come nave”

Un utente Reddit ha iniziato la teoria. Affermava che Vecna ​​avrebbe usato il suo legame con Will per eseguire i suoi ordini di distruggere Hawkins e il gruppo “The Party”. Entrambi i personaggi erano collegati dall’inizio dello spettacolo, dice la teoria. Nel corso delle stagioni, il legame tra i due è cresciuto sempre di più.

Il finale ha visto anche Max Mayfield (interpretato da Sadie Sink) entrare in coma dopo che Vecna ​​l’ha quasi uccisa. Con l’aumento delle teorie dei fan, molti pensano che la prossima mossa di Vecna ​​sarà quella di usare suo padre per far assumere a Will come “ospite”.

Per quanto Will possa essere collegato a Vecna, secondo le teorie, non fa parte della Mente Alveare. Questo era ovvio quando il fratello di Max era attaccato alla Mente Alveare. Ha reclutato persone intorno a Hawkins per eseguire gli ordini del Mind Flayer in un’offerta precedente. Tuttavia, Will non è mai stato influenzato da questo. Ciò significa che non sente dolore quando altre parti del Sottosopra sono ferite.

Con l’obiettivo di sbarazzarsi di Vecna ​​dal mondo reale per sempre, Will potrebbe essere una risorsa importante nello spiare i piani dei cattivi e fermarli. Tuttavia, Vecna ​​potrebbe anche inseguire Will, volendo farlo diventare il suo prossimo alleato nella distruzione di Hawkins.

