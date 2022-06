La star di Stranger Things, Sadie Sink, ricorda le sue insicurezze al liceo e sono le nostre

Più noi leggere sugli attori o ascolta i loro intervistepiù riusciamo a vederli un po’ diversamente. Noi possiamo Collegare noi stessi con loro. Più loro aprire sulle loro vite personali, più diventano reali per noi. Gli attori, sebbene abbiano una personalità da bobina, hanno sempre molto di più sotto quel personaggio. Sadi Lavello ne rivela alcuni segreti su se stessa che ci fanno relazionare con lei.

Sadie Sink e le sue insicurezze al liceo

Il nostro preferito Cose più strane carattere, Massimoè grassetto e schietto. Ma Sadie Sink dice il contrario. Bene, recentemente dopo un grande successo di Stranger Things 4 volume 1Sadie si è seduta con Glamour e si è aperta pressione sociale, i suoi pensieri sui social media, la sua vicinanza con il cast e molto di più.

Inizialmente, ne parla fiducia. La fiducia le viene naturale? Il fan di Star Wars condivide che la fiducia per lei è qualcosa che lo è incoerente. A volte si sente più sicura di sé, ma a volte si sente di più insicuro. Sadie ammette che interpretare Max nello show l’ha davvero aiutata anche nella sua crescita personale. Anche se mantiene fluttuante e non è mai lo stesso. Ma interpretare il personaggio di Max ha aiutato Sadie a diventare la persona più sicura di sé.

Sadie la condivide scuola esperienze. Lei dice “TDurante le scuole medie e superiori, non credo che ci sia mai stato un momento in cui non avessi, tipo, dubitato di me stesso, o mi piacesse sentirmi insicuro, e solo cercando di trovare me stesso, immagino.

Quando era in giro 10ha iniziato ad assumere un ruolo attivo in questo settore. Crescendo nel settore è difficile perché hai così tanti attori della tua età. Tipo confrontare te stesso a loro e a te dubbio tuo abilità. “Questa è probabilmente la mia più grande insicurezza, immagino” ammette Sadie e aggiunge, “… diventando me stessa come attrice.”

È comprensibile che tutti abbiamo delle insicurezze e possiamo superare loro. Come possiamo vedere, Sadie ammette di essere cambiata ed è più sicura di sé ora. Lo possiamo vedere quando combatte Vecna e fugge il Sottosopra. È diventata una bellissima metafora di guarigione per i suoi fan. La fiducia che vediamo come Max in lei è una specie di riflessione anche di se stessa.

