La star di Stranger Things, Natalia Dyer, visiterà The Tonight Show, l’11 agosto

CITTÀ DEL MESSICO, MESSICO – 02 GIUGNO: Natalia Dyer partecipa all’inaugurazione di Stranger California come parte dello Stranger Fest il 02 giugno 2022 a Città del Messico, Messico. (Foto di Manuel Velasquez/Getty Images)

L’amore nella villa e i 9 migliori film romantici Netflix ancora in arrivo nel 2022 di Mads Lennon

La striscia di Cose più strane stelle in visita Lo spettacolo di stasera con Jimmy Fallon continuerà la prossima settimana con l’attrice Natalia Dyer di Nancy Wheeler che si fermerà per l’episodio dell’11 agosto!

La cosa ancora più eccitante di questa particolare visita è che Natalia sarà nello show con la speciale co-conduttrice Megan Thee Stallion. Finora, solo Natalia è stata annunciata come ospite dell’episodio insieme a Megan, ma probabilmente vedremo presto un altro ospite aggiunto.

Quasi l’intero cast di Stranger Things ha visitato Fallon con Jamie Campbell Bower in visita il 2 agosto. Prima di lui, Joseph Quinn ha debuttato in un talk show a tarda notte su Lo spettacolo di stasera e all’inizio di luglio, anche Joe Keyy ha visitato.

Ma anche prima dei Joes, molti altri membri del cast si sono ripresi Lo spettacolo di staseracome Millie Bobby Brown, Maya Hawke, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Sadie Sink e Caleb McLaughlin!

Come guardare Natalia Dyer in The Tonight Show

Se sei interessato, guarda Natalie parlare Cose più strane e sul suo personaggio sullo schermo Nancy Wheeler, ti consigliamo di sintonizzarti giovedì 11 agosto alle 23:35 ET. Puoi guardare l’episodio in diretta con fornitori di televisione via cavo o digitale come fuboTV, Hulu Live o YouTube TV.

Aspettati anche di vedere le clip dell’episodio caricate su YouTube in seguito se non puoi guardarlo dal vivo.

Cose più strane la stagione 4 potrebbe essere stata rilasciata più di un mese fa, ma il clamore è ancora forte. Joseph Quinn ha recentemente incontrato e suonato con i Metallica e abbiamo anche appreso che la scrittura era ufficialmente iniziata nella quinta e ultima stagione dello show.

Resta sintonizzato su Netflix Life per ulteriori aggiornamenti su Cose più strane e tutte le cose Netflix!