La star di Stranger Things Natalia Dyer è molto più vecchia del suo personaggio Nancy Wheeler

Nancy Wheeler è uno dei personaggi principali di Stranger Things, sorella maggiore di Mike, ex fidanzata di Steve Harrington e attuale fidanzata di Jonathan Byers. Il suo carattere è essenziale per lo spettacolo.

Inizia nella prima stagione come la ragazza preppy della porta accanto, ma la sua vita è (letteralmente) sconvolta. E impara di più sulla fantascienza e sugli universi alternativi di quanto ci si aspetterebbe da qualcuno della sua età. Ma quanti anni ha Nancy?

Nancy Wheeler nella stagione 4

All’inizio della quarta stagione, Nancy Wheeler si è diplomata al liceo e lavora all’Hawkins Post, un piccolo giornale locale di cui è l’editore. Ciò significa che il personaggio di Nancy nello show ha solo 19 anni.

Ma Nancy non lascia che la sua età la trattenga. Senza rivelare troppo della quarta stagione, in una scena Nancy e Robin si vestono da studiosi accademici più anziani e tentano di comportarsi in modo più maturo di quanto non siano in realtà. Vestendo Robin con un vestito ridicolmente arricciato, Nancy sottolinea “io parlerò io”. È difficile dire se questo ha funzionato bene.

Ma l’età è solo un numero per i ragazzi di Stranger Things, come si vede nello show, sono più coraggiosi e intelligenti della maggior parte dei personaggi adulti.

Natalia Dyer è leggermente più grande

Mentre Nancy ha 19 anni nell’ultima stagione, l’attrice che la interpreta ne ha 27. Natalia Dyer ha iniziato Stranger Things a 21 nonostante il suo personaggio ne abbia 16. Ciò non sorprende dato che molti adulti sono scelti per ruoli adolescenti in grandi produzioni. I colleghi di Dyer, il suo fidanzato nella vita reale Charlie Heaton (Jonathan Byers) e Joe Keery (Steve Harrington) sono entrambi molto più vecchi dei loro personaggi. Fortunatamente tutti e tre sembrano abbastanza giovani e sono in grado di recitare sul set.

Nancy non ha deluso questa stagione e ha riportato la sua energia esuberante con tutta la sua forza.

