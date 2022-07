La star di Stranger Things Joseph Quinn si scatena finalmente con i Metallica

Hai bisogno di un venerdì sera a prendermi? Bene, abbiamo delle notizie divertenti per te. Il nostro rubacuori britannico preferito Joseph Quinn alias Eddie Munson in Cose più strane stagione 4, ha appena incontrato i Metallica!

Coloro che hanno visto l’ultima stagione sanno quanto sia significativo questo incontro, considerando che l’iconica interpretazione di Eddie di “Master of Puppets” in Upside Down è diventata uno dei momenti più memorabili e incredibili dello show.

I Metallica sono ora un cinque pezzi poiché Joseph Quinn è andato a incontrare la leggendaria band durante le prove per il loro concerto da headliner al festival musicale Lollapalooza di Chicago! Non solo Quinn ha avuto modo di uscire con i ragazzi e dire loro quanto la loro musica significasse per lui e per il suo personaggio, Eddie, ma è stato anche invitato a suonare “Master of Puppets” con loro!

Netflix ha condiviso un adorabile video della riunione nel backstage e della sessione di ritrovo. E ancora meglio, la band ha regalato a Joseph la sua chitarra personalizzata e firmata BC Rich, una replica di quella in cui suonava Eddie Cose più strane.

Non c’è niente di meglio di così e sembra che Joseph sia qui fuori a vivere la sua vita migliore! (Ora dobbiamo solo pregare che i Duffer Brothers prestino attenzione a tutto questo amore per lui e lo riportino indietro per la stagione 5!).

Sull’esperienza, Joseph ha detto a Netflix Tudum:

“È stato stupefacente! Le opportunità di suonare “Master of Puppets” con la band metal più iconica di tutti i tempi non si presentano molto spesso. Una storia per i nipoti”.

Per chi non lo sapesse, anche il co-protagonista di Quinn Joe Keery si esibirà al Lollapalooza questo fine settimana come DJO, mi chiedo se Quinn incontrerà anche Steve Harrington?

