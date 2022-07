Ora che la quarta stagione completa di Cose più strane è in streaming su Netflix, i fan più accaniti l’hanno fatto riprodurre in un ciclo continuo senza interruzioni. Voglio dire, è solo uno di quegli spettacoli di cui non ne hai mai abbastanza. In questa stagione, agli spettatori sono stati presentati diversi nuovi personaggi e uno di quei personaggi ha immediatamente rubato lo spettacolo una volta fatto la sua apparizione. Ovviamente, stiamo parlando del rocker metalhead Eddie Munson, interpretato da Joseph Quinn.

Perché la gente ama Eddie Munson, chiedi? Bene, ci sono molte ragioni per cui Eddie è diventato rapidamente il personaggio preferito di tutti nella stagione 4. È affabile, carismatico ed è rimasto fedele a se stesso. Eddie è quell’amico che vorresti avere al liceo. Sebbene molte persone lo abbiano frainteso, in realtà era di buon cuore e gentile in fondo.

E, naturalmente, dobbiamo dare a Joseph Quinn oggetti di scena per aver dato una performance eccezionale dalla sua prima apparizione nella quarta stagione alla sua ultima. Sì, Eddie Munson è un personaggio ben scritto, ma il ritratto di Joseph Quinn lo ha reso il preferito dai fan che è oggi.

Naturalmente, le persone vogliono saperne di più su Joseph Quinn dopo averlo visto entrare Cose più strane. Da chi sta uscendo alla sua età, altezza e account sui social media. Di recente, le persone hanno voluto sapere se Joseph ha Tiktok. Come sempre, ti abbiamo coperto!

La star di Stranger Things Joseph Quinn ha TikTok?

Sfortunatamente, il Cose più strane la stella emergente non ha TikTok. Onestamente, questo non è sorprendente perché non è attivo sui social media così com’è. Infatti Joseph ha solo un account Instagram, e secondo un’intervista che ha fatto con Vulture, non lo gestisce nemmeno. Invece, è gestito da un suo caro amico. E anche se non ci sono quasi post sulla sua pagina, ha ancora oltre 6 milioni di follower, che aumentano di secondo in secondo.

Ma Joseph non ha sempre avuto un account Instagram. Ha detto a Nuit Magazine nel 2016 che trova Instagram “un mezzo incredibilmente incentrato sull’immagine che svaluta l’uso delle parole”. All’epoca aveva solo un account Twitter. Tuttavia, sembra che non abbia più quell’account.

Speriamo che nel prossimo futuro Joseph si unisca alla community di TikTok. Ma per ora non ci resta che prendere quello che possiamo ottenere seguendolo su Instagram.

Puoi vedere Joseph Quinn nei panni di Eddie Munson Cose più strane stagione 4 solo su Netflix.