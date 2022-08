La star di Stranger Things Joe Keery si unisce alla quinta stagione di Fargo

Abbiamo delle fantastiche notizie per Cose più strane e i fan di Joe Keyy!

Keery, che interpreta l’amato personaggio di Steve Harrington nel popolare show di Netflix, è stato molto impegnato ultimamente a fare musica nei panni di Djo (il suo nuovo album, Deciderearriverà questo settembre), esibendosi al Lollapalooza, facendo la stampa per il recente e acclamato Cose più strane stagione 4 e le riprese di un film drammatico romantico chiamato Marmellata.

Ma tra tutto questo, Variety riporta che Keery si è anche aggiudicato un nuovo ruolo nell’acclamata serie FX Fargo. Al di fuori di Cose più straneKeyy è stato in molti altri film, come Baldoria e Ragazzo libero. Ma è emozionante vedere quanti dei talentuosi membri del cast dello show stanno iniziando ad ottenere nuovi ruoli.

Joe Keyy è stato scelto per la quinta stagione di Fargo

Keery interpreterà un nuovo personaggio chiamato Gator Tillman, ma per ora i dettagli su chi è il personaggio sono tenuti nascosti. È stato scelto al fianco Nuova ragazza star Lamorne Morris e Io non ho mai l’attrice Richa Moorjani.

Si uniscono al trio precedentemente annunciato di Juno Temple, Jennifer Jason Leigh e Jon Hamm, che guideranno la stagione.

Secondo Varietà, Fargo la quinta stagione si svolgerà nel 2019 “e pone le domande su quando un rapimento non è un rapimento, e se tua moglie non fosse tua?”

Cosa significa il casting di Joe Keery per la quinta stagione di Stranger Things?

Non preoccuparti per i fan di Steve Harrington, Joe Keery è stato scelto per un nuovo programma televisivo non dovrebbe preoccupare troppo i fan. È probabile che le riprese della quinta stagione non inizino fino al 2023, programmato per l’uscita nel 2024. In questo momento, l’ultima stagione è ancora in fase di scrittura, quindi il cast è libero di esplorare altre opzioni.

Ma in genere in situazioni come questa, i personaggi abituali della serie sono sotto contratto e non sembra probabile che Keery si ritirerebbe improvvisamente nello show. Sembra il suo ruolo in Fargo avrà un ruolo ricorrente o come guest star, quindi probabilmente lo filmerà prima ancora di iniziare Cose più strane stagione 5.

Allo stesso modo, anche il suo co-protagonista David Harbour, che interpreta Hopper nello show di successo di Netflix, è stato scelto per una serie HBO in un ruolo da protagonista. Ancora una volta, probabilmente lo filmerà prima Cose più strane torna in produzione.