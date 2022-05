La star di “Senior Year” Rebel Wilson spiega come “Crazy” di Britney Spears fosse la strada giusta per far ballare i bambini

Ci sono state molte volte in cui volevamo tornare al nostro liceo e rivivere e rivendicare ciò che doveva essere nostro. Mentre tutti ci pensiamo e basta, Netflix ha deciso di realizzarlo davvero con il suo film Ultimo anno. Nell’ultima commedia drammatica, vedremo una cheerleader, interpretata da Rebel Wilson, che si sveglia dal coma dopo 20 anni e ora vuole diventare la reginetta del ballo. In quel processo, incontra molte cheerleader del momento attuale a cui non piace ballare, e la prima cosa che ha fatto è stata farle ballare su un Numero di Britney Spearsma quale è?

Bene, ci sono una miriade di canzoni di Britney Spears che sono semplicemente perfette per ballare. Tuttavia, Rebel Wilson, che è il produttore e protagonista principale del film, è andato con Pazzo di Britney Spears. E c’è una ragione per cui Crazy deve essere la canzone su cui balla una cheerleader prima di ogni altra cosa. E fortunatamente, Rebel Wilson lo ha rivelato lei stessa in una clip esclusiva del film. Quindi, senza ulteriori addio, tuffiamoci dentro e entriamo in quello spirito di Michael Scott perché “è Britney B*tch“.

Rebel Wilson sul perché Crazy di Britney Spears è la canzone perfetta su cui ballare

Nel video, possiamo vedere il personaggio di Rebel Wilson, Stephanie Conway, che cerca di ispirare un gruppo di ragazzi che sono cheerleader a ballare. Anche se crede che le cheerleader siano uno dei gruppi di persone più famosi e importanti della scuola, non è il caso dell’attuale generazione. Dato che non sono nemmeno invitati a una festa. Così, Stephanie si prende in mano la possibilità di far ballare questi ragazzi. E decide che deve essere una canzone di Britney Spears.

Rebel nella clip rivela che c’è un numero da troia in arrivo più avanti nel film. Quindi, iniziare con Crazy di Britney Spears è stato il modo perfetto per farlo. E poi vediamo Stephanie ballare con i bambini nella canzone nel seminterrato prima che la clip si interrompa su un’esibizione sul palco della canzone. Ha anche senso che i ragazzi ballino al ritmo di Britney’s Crazy. Perché è senza dubbio una delle cantanti pop più popolari della generazione. E ha anche definito le tendenze per molto tempo. Quindi, per far ballare i bambini e anche questo nel miglior modo possibile, Britney Spears è il modo migliore per farlo.

Rebel Wilson ha persino parlato di come lei stessa sia una grande fan di Britney Spears.

