La star di “Resident Evil” Ella Balinska rivela la sua attuale ossessione per Netflix ed è decisamente sorprendente

Tutti abbiamo uno spettacolo o un film di cui diventiamo ossessionati. Non possiamo stare calmi senza finirlo. E, naturalmente, non possiamo smettere di parlarne. Recentemente, Ella Balinska, Cattivo ospite star, ha rivelato il suo attuale programma preferito Netflix di cui è totalmente pazza. Vuoi saperne di più sul suo programma preferito? Continua a leggere.

La star di Resident Evil è ossessionata da questo spettacolo!

Di recente, Netflix ha trasmesso lo spettacolo in streaming Cattivo ospiteche si basa sull’omonima serie di videogiochi. Ella Balinska ritrae Giada Wesker nella serie di fantascienza. L’attore ha recentemente rivelato di essere pazza per questo altro spettacolo Netflix. Guarda qui cosa ha da dire a riguardo in questo breve video clip.

.@ellabalinska, la star di Resident Evil è ora la mia persona preferita pic.twitter.com/vO5KArUqlV — Netflix Geeked @ SDCC #NetflixSDCC (@NetflixGeeked) 23 luglio 2022

Come puoi vedere, sorprendentemente, Ella è attualmente fuori di testa Alice nella terra di confineche è un altro programma Netflix. “Sono ossessionato dal modo in cui l’intera serie è strutturata con il tipo di situazione di gioco mortale. Penso che sia davvero fantastico,” dice Ella. Ha anche rivelato che ama guardare spettacoli e film internazionali.

Qualcosa in più su Alice in Borderland

Alice nella terra di confine è un 2020 giapponese thriller di fantascienza drammatico. Questo spettacolo è basato sul manga omonimo di Haro Aso. Kento Yamazaki e Tao Tsuchiya sono le star dello spettacolo che rimangono intrappolate in una Tokyo abbandonata. Devono competere con forza giochi pericolosi per sopravvivere.

Dopo il successo della prima stagione, Netflix ha rinnovato lo show per il Anche la 2a stagione. E questo è lo spettacolo emozionante di cui è protagonista gli angeli di Charlie, Ella, è ossessionata. Entrambi gli spettacoli lo sono thriller e sono promettente azione scene. L’ossessione dell’attore per lo spettacolo sembra valida.

Questo spettacolo ha ricevuto 7.6/10 valutazioni da IMDb e a 71% da pomodori marci. Ora il Cattivo ospite star ha anche aumentato la popolarità dello spettacolo. Hai visto qualcuno di questi programmi? Sei anche tu entusiasta della prossima stagione? La seconda stagione di Alice nella terra di confine sta arrivando al gigante dello streaming Dicembre 2022.

Fino ad allora, se non hai guardato questi programmi su Netflix, riproducili subito in streaming e condividi con noi le tue recensioni e osservazioni.

