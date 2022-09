La star di Purple Hearts Sofia Carson torna su Netflix con il thriller di Taron Egerton Carry On

Abbiamo appena ricevuto la notizia Cuori viola la star Sofia Carson si è unita a un thriller Netflix in arrivo intitolato Proseguireche è già impostato come protagonista Uomo razzo‘s Taron Egerton e Ozarkè Jason Bateman. Abbiamo condiviso tutto ciò che sappiamo sul casting di Carson e sul film thriller proprio qui sotto.

Il casting di Sofia Carson Proseguire arriva subito dopo il grande successo del suo film drammatico romantico Cuori violapresentato in anteprima su Netflix il 29 luglio. È diventata rapidamente una delle più grandi uscite estive di Netflix del 2022, anche se ha ricevuto molte critiche.

Questo è il motivo per cui non sorprende che Netflix abbia deciso di lavorare con il Cuori viola stella di nuovo. Inoltre, questa non sarebbe la prima volta che Carson lavora con lo streamer. Ha già tre film originali Netflix attualmente in streaming, come Senti il ​​ritmo, My Little Pony: una nuova generazione e My Little Pony: una nuova generazione: Canta insieme.

Nel giugno 2021, la Amblin Entertainment di Steven Spielberg ha collaborato con Netflix per realizzare film per lo streamer. Proseguire segna il primo film uscito dalla partnership. Jaume Collet-Serra, noto per aver diretto i film dell’orrore casa di cera, Orfano, I bassifondi e Adamo Nero, ha firmato per dirigere il film da una sceneggiatura scritta da TJ Fixman. Michael Green ha anche aiutato a scrivere la sceneggiatura.

Di cosa tratta Carry On?

Netflix ci ha fornito una sinossi e l’abbiamo condivisa di seguito:

La storia è incentrata su Ethan Kopek, un agente della TSA ricattato da un misterioso viaggiatore. Ethan è costretto a lasciare che un pacco pericoloso scivoli attraverso la sicurezza e su un volo per il giorno di Natale, provocando forse la più ansia in aeroporto di sempre.

Chi interpreterà Sofia Carson in Carry On?

Il ruolo di Carson nel film non è stato rivelato al momento. Finora sono stati annunciati solo quattro membri del cast. Abbiamo condiviso i nomi degli attori di seguito.

Taron Egerton nel ruolo di Ethan Kopek

Jason Bateman (si dice che interpreti il ​​misterioso viaggiatore)

Sofia Carson

Danielle Deadwyler

Le riprese di Carry On?

Secondo What’s on Netflix, la produzione dovrebbe iniziare il 26 settembre e proseguire fino al 16 dicembre. Il notiziario ha anche riferito che le riprese si sarebbero svolte a New Orleans, Louisiana, e Cleveland, Ohio. Tuttavia, tieni presente che questo programma di produzione non è stato confermato.

Continua gli aggiornamenti di rilascio

Non c’è ancora una data di uscita ufficiale. Dal momento che è ancora all’inizio del processo di realizzazione del film, non ci aspettiamo di sentire presto l’annuncio di una data di uscita. Tuttavia, la nostra migliore previsione di rilascio sarebbe nel 2023.

Resta sintonizzato su Netflix Life per ulteriori notizie e copertura Proseguire.