La star di Purple Hearts Nicholas Galitzine età, altezza, Instagram, ruoli

Cuori viola è attualmente uno dei film più popolari e con le migliori prestazioni su Netflix in questo momento! Il pubblico è stato entusiasta del film per tutto il fine settimana dalla data di uscita di fine luglio e sembra che sia sulla buona strada per diventare un enorme successo per il servizio di streaming. Naturalmente, gran parte di ciò è dovuto ai co-protagonisti del film, Sofia Carson e Nicholas Galitzine, che hanno un’intesa incredibile insieme sullo schermo.

Se ti sei innamorato di questo film e non vedi l’ora di saperne di più sull’attore che interpreta Luke, sei nel posto giusto. Di seguito puoi scoprire da dove potresti riconoscerlo, i suoi prossimi progetti, i suoi account sui social media e molto altro!

Nicholas Galitzine età

Nicholas è nato il 29 settembre 1994. Ha 27 anni e il suo segno zodiacale è Bilancia.

Nicholas Galitzine altezza

Il Cuori viola rubacuori è piuttosto alto, in piedi a 6 piedi. Ha i capelli castani e gli occhi marroni.

Nicola Galitzine Instagram

L’attore 27enne ha un seguito Instagram molto ampio sul suo account @nicholasgalitzine. Ha già accumulato più di 1 milione di follower. Cuori viola i fan apprezzeranno il suo feed attuale poiché è pieno di diverse foto e contenuti promozionali del film Netflix.

In realtà, sul suo account Twitter, Nicholas ha ringraziato i suoi fan per aver aiutato il conteggio dei suoi follower a crescere da 598.000 a 1 milione, praticamente da un giorno all’altro, dall’uscita del popolare film!

Ruoli di Nicholas Galitzine

Nicholas ha recitato in un misto di ruoli cinematografici e televisivi. Per i film, potresti riconoscerlo dai tratti drammatici Altamente incordato o Diavolo bello. Ha anche interpretato Prince Roberts nella versione del 2021 di Cenerentola con Camila Cabello ed era uno dei protagonisti maschili Il mestiere: eredità.

In televisione, Nicholas ha già lavorato con Netflix in una serie horror soprannaturale di breve durata Camere, dove ha interpretato Elliott Lefevre. Ha anche recitato nel film horror Lifetime L’Osservatore nel bosco.

Successivamente, Nicholas interpreterà il principe Henry nell’attesissimo adattamento cinematografico di Rosso, bianco e blu reale, basato sul popolare romanzo d’amore LGBTQ+ con lo stesso nome di Casey McQuiston. È anche destinato a recitare nel film commedia sessuale del liceo Fondo.