La star di Ozark Jordana Spiro età, altezza, Instagram, ruoli

Potremmo dire addio a Ozark, con la recente uscita della stagione 4, parte 2, il 29 aprile, ma ciò non significa che dobbiamo dire addio ai nostri personaggi preferiti. Se sei curioso della Rachel Garrison di Ozark (interpretata dalla talentuosa Jordana Spiro), allora sei nel posto giusto perché abbiamo tutto quello che c’è da sapere sull’attrice, incluso come puoi rimanere aggiornato su di lei progetti futuri.

Leggi la pagina bio di Jordana Spiro qui sotto!

Qual è l’età di Jordana Spiro?

Jordana Spiro è un’attrice, regista e scrittrice americana. In questo momento, ha 45 anni. È nata a Manhattan, New York, il 12 aprile 1977, dai genitori Harry Spiro Jr. e Brigitte Spiro, sotto il segno zodiacale dell’Ariete, che usa l’Ariete come simbolo astrologico.

Quanto è alta la star di Ozark Jordana Spiro?

Secondo il Celeb Heights, Jordana Spiro si trova a un’altezza di 5 piedi e 7 pollici di altezza, tuttavia, altri siti affermano che l’attrice è leggermente più bassa, con un’altezza elencata di 5 piedi e 5 pollici. Dato che non c’è una conferma definitiva, arriveremo con una previsione che l’attrice di Ozark si trova forse a un’altezza di 5 piedi e 6 pollici, che è un compromesso tra le due altezze elencate.

La star di Ozark Jordana Spiro è su Instagram?

Sì! Puoi trovare l’attrice di Rachel sulla popolare piattaforma di social media sotto il nome di Instagram @jordanaspiro. L’attrice americana di 45 anni vanta 12.700 follower e riempie per lo più la sua cronologia con post promozionali per i suoi numerosi progetti. Nel suo ultimo aggiornamento, venerdì 29 aprile, l’attrice ha condiviso una breve clip della stagione 4 di Ozark di Killer Mike e Julia Garner.

Ha intitolato il suo post: “Oggi è il giorno …. Il capitolo finale”, per celebrare l’uscita della stagione 4 di Ozark, parte 2, sullo streamer.

I ruoli passati di Jordana Spiro

Anche se probabilmente riconoscerai più facilmente l’attrice dal suo ruolo di Rachel Garrison nella serie Netflix Ozarkaltri potrebbero anche riconoscere l’attrice dal suo programma televisivo comico TBS I miei ragazzi come PJ Franklin, o uno degli altri 51 progetti in cui ha recitato, nel corso degli anni.

Secondo IMDb, Jordana ha 53 crediti di recitazione a suo nome! Di seguito abbiamo elencato alcuni dei film e degli spettacoli in cui potresti aver catturato l’attrice. Tuttavia, per vedere la sua filmografia completa – clicca qui!