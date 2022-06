La star di “Ozark” Jason Bateman spiega cosa faranno Marty Byrde e la sua famiglia dopo la fine dello spettacolo

Ozark è terminato ad aprile, eppure i fan stanno ancora evocando teorie sul destino della famiglia criminale dopo che lo schermo è diventato nero. Lo spettacolo era noto per i suoi folli colpi di scena e le morti inaspettate. È persino finito proprio in quel modo, uccidendo un personaggio preferito dai fan e terminando con una nota ambigua. Dopo mesi, in un recente evento, la star dello show, Jason Bateman, che interpreta Marty Byrde nello show, ha condiviso le sue teorie sul destino della famiglia dopo il finale.

I Byrde avevano programmato di tornare a Chicago lasciandosi alle spalle la vita del crimine

Nel primo episodio, abbiamo visto Marty concludere un accordo con il cartello Navarro che avrebbe riciclato $ 500 milioni in un arco di cinque anni. Fu costretto a trasferire la sua famiglia negli squallidi Missouri Ozarks da Chicago per eseguire gli ordini del cartello. Lui e Wendy sono riusciti a gestire un casinò con l’aiuto di Ruth Langmore.

Ma presto, Marty si stancò di vivere nella paura costante e volle lasciare la vita criminale. È interessante notare che Omar Navarro voleva che stipulassero un accordo con l’FBI per viaggiare avanti e indietro tra gli Stati Uniti e il Messico. Tuttavia, l’FBI lo ha arrestato perché volevano che si prendesse la colpa dei crimini.

Con Omar e Javi fuori dai piedi (Ruth ha ucciso Javi), l’ultimo ostacolo era Mel. Ma abbiamo visto Jonah prendere la pistola prima che la scena diventasse nera.

Jason Bateman dubita del piano dei Byrde

Jason Bateman pensa che la famiglia stia davvero seguendo il loro piano per tornare a Chicago.

Ma ha aggiunto: “Non so se avranno successo con quello a Chicago o meno. La mia sensazione è che probabilmente continuerebbero a inciampare perché pensano di essere un po’ più intelligenti di loro e quelle persone non se la passano molto bene”.

Senza notizie di Ozark gli spin-off in fase di scrittura, abbuffati di tutte le stagioni dello spettacolo qui.

