La star di Ozark e Inventing Anna Julia Garner vince il ruolo di un film biografico su Madonna

Il lungo processo per trovare l’attrice che si metterebbe nei panni intimidatori di Madonna per il film in uscita sulla sua vita è apparentemente giunto alla sua conclusione. Julia Garner, la star di Netflix vincitrice di un Emmy Ozark e Inventando Anna, è stata incoronata come la ragazza materiale per il film biografico di Madonna.

Variety ha riferito il 7 giugno che a Julia Garner era stato offerto il ruolo principale nel tanto discusso film biografico su Madonna, che vedeva artisti del calibro di Florence Pugh e Euforia’s Alexa Demi in corsa per portare in vita i primi giorni della Regina del Pop sul grande schermo.

Come osserva Variety, Garner e il suo team stanno “considerando e si aspettano di accettare l’offerta”, che sembra essere il discorso dell’industria per i negoziati sul contratto e sulla programmazione. Dopo il presunto “campo di addestramento” che i favoriti hanno affrontato per prepararsi all’audizione, sembra improbabile che il vincitore dell’Emmy abbia rinunciato alla possibilità di interpretare l’icona globale.

Anche se il film biografico su Madonna non sarà un film originale Netflix, la star di Netflix sembra fare un grande salto sul grande schermo in quello che sarà sicuramente uno dei nuovi film più attesi nei prossimi anni. Ecco cosa comporterà l’ultimo ruolo di Julia Garner.

Julia Garner ottiene il ruolo nel film biografico di Madonna

Il film, ancora senza titolo, incentrato sull’ascesa alla celebrità di Madonna negli anni ’80, sarà diretto dalla stessa cantante, ballerina e trendsetter, con Amy Pascal che produrrà il film per la Universal Pictures. L’aggiunta di Julia Garner è l’ultima vittoria per il film in via di sviluppo.

Sebbene il (potenziale) casting di Garner mostri buona fede per il film, la Universal non ha annunciato un periodo di produzione o altri dettagli aggiuntivi sul casting. Sappiamo, tuttavia, che Garner che ha ottenuto l’offerta significa che si è dimostrata non solo come attrice ma anche come cantante e ballerina durante il processo “estenuante” dell’audizione.

Ovviamente, Garner è apparso l’ultima volta su Netflix nella quarta e ultima stagione di Ozark come il personaggio preferito dai fan Ruth Langmore, così come la serie limitata prodotta da Shonda Rhimes Inventare Anna. Entrambe le serie sono tra i titoli più visti e acclamati dalla critica su Netflix del 2022.

Non vedi l'ora di vedere Julia Garner cantare e ballare nei panni della Regina del Pop nel prossimo film biografico su Madonna?