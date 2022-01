La star di “Ozark” Alfonso Herrera ha un nuovo interesse amoroso?

Alfonso Herrera sta vivendo una ritrovata popolarità dopo l’uscita della stagione 4 di Ozark. Alfonso ha già lavorato in serie popolari e come Telenovela messicana Ribelle e Senso 8. Tuttavia, un ruolo in Ozark non è l’unico motivo per l’esplosione della popolarità dell’attore. Ci sono state voci secondo cui l’attore ha un nuovo interesse amoroso.

Interpreta il ruolo di Javier ed è l’ultimo arrivato nel Ozark lancio. Javier è il nuovo leader del cartello Navarro dopo che Maya Miller ha arrestato Omar. Anche se potremmo non sapere lo stato della relazione di Javier, Alfonso è un libro aperto. Quindi, leggiamo alcune pagine della vita personale di Alfonso.

La star di Ozark parla del suo divorzio

Alfonso ha sposato Diana Vázquez nel 2016 e ha avuto due figli con lei. Tuttavia, il loro matrimonio non ha funzionato e i due si sono separati a dicembre 2021. “Diana Vázquez ed io abbiamo deciso da tempo di continuare le nostre vite lungo strade diverse,” Alfonso ha condiviso su Twitter. “Questa situazione si verifica di comune accordo e in termini amichevoli”.

Diana non ha condiviso un post simile su nessuna delle sue piattaforme di social media. Pertanto, i fan hanno interpretato alcuni dei suoi tweet come la sua versione della storia. Dal momento che Diana condivide molto sulla salute, i fan hanno collegato i suoi tweet sulla salute mentale ad Alfonso Herrera. Tuttavia, l’attrice non ha ufficialmente risposto al divorzio.

Voci che collegano Alfonso Herrera con una donna

Alfonso sembra aver già trovato qualcuno, ma al momento sono tutte voci. TVNotas ha riferito il 30 dicembre 2021 che Alfonso e Ana de la Reguera stavano uscendo insieme. Nessuno degli attori ha negato o acconsentito al rapporto e i fan possono solo speculare. La 44enne Ana ha lavorato in serie e film come narcos e L’esercito dei morti.

Naturalmente, anche i fan hanno condiviso le loro opinioni sulle voci. Un utente di TikTok ha commentato, “Avrei divorziato da chiunque per Ana de la Reguera.” Un altro utente si è dispiaciuto per le condizioni di Ana e ha commentato: “Omg nooooo, adoro Ana de la Reguera. Spero che siano solo voci e che non sia coinvolta in questo pasticcio”.

Speriamo che gli attori dicano pubblicamente la loro relazione o la smentiscano. Ma non possiamo affrettare le questioni d’amore, quindi dovremmo rispettare i loro confini.

Credi a queste voci? Fateci sapere nei commenti.

