La star di Netflix n. 1 di “Hustle” Adam Sandler ha un film con una valutazione dello 0% su Rotten Tomatoes

Adam Sandler ha appena ottenuto un successo con Hustle e si sta crogiolando nella sua gloria. Nel corso della sua carriera, ha prodotto successi come Happy Gilmore, The Wedding Singer e molti altri. Anche con l’accordo con Netflix, è riuscito a ottenere abbastanza visualizzazioni con film come Murder Mystery e Hustle. Ma nel mix ci sono anche alcuni film trash che è meglio lasciare dimenticati. Tuttavia, c’è in particolare un film che ha ricevuto una pessima batosta dalla critica su Rotten Tomatoes.

Adam Sandler ha prodotto The Ridiculous 6 è 0% su Rotten Tomatoes

Il ridicolo 6 era una commedia western che, secondo Sandler, non cercava di offendere nessuno.

Ha spiegato: “Di certo non volevo che nessuno si offendesse. Questo era il mio obiettivo ed è quello che ho sempre pensato, che una volta che vedi il film che stiamo facendo… [you’ll realize] non sta cercando di essere offensivo. Stiamo solo cercando di mostrare quanto sia fantastico [Native Americans] sono.”

Tuttavia, il contenuto era troppo offensivo per i critici per assistere all’intero film. Sandler ha interpretato White Knife, un orfano. È cresciuto nella famiglia di due nativi americani e ha problemi con il papà. Ben presto viene a sapere di avere altri cinque fratellastri, che sono latitanti. I fratelli si uniscono per rimettere in sesto il padre e affrontare i problemi del padre.

Il ridicolo 6 vantava un grande cast: Terry Crews, Jorge Garcia, Taylor Lautner, Will Forte e Rob Schneider. Ma anche i pezzi grossi attaccati al progetto non sono riusciti a salvare il film. Il film era pieno di stereotipi razziali offensivi e battute. È stato riferito che alcuni attori nativi americani hanno abbandonato il set a causa della natura estremamente razzista del materiale.

È stato comunque un successo per Netflix

Nonostante la critica abbia criticato il film, il film di Adam Sandler ha ricevuto un punteggio del pubblico del 34% su Rotten Tomatoes ed è stato annunciato un successo per lo streamer. Un marketing intelligente lo ha aiutato a diventare il film più visto al momento della sua uscita su Netflix.

