La star di Manifest Ellen Tamaki (Drea) età, altezza, Instagram, ruoli e altro ancora

Da quando Ellen Tamaki si è unita al cast di Manifesto nella seconda stagione nei panni della detective Drea Mikami, la nuova partner di Michaela al NYPD, è stata un personaggio di supporto amato, quindi il suo ritorno per Manifesto la stagione 4 parte 1 è stata apprezzata da molti.

La prima parte della stagione 4 è stata rilasciata su Netflix il 4 novembre e molti fan hanno già mangiato i 10 nuovi episodi e sono affamati di più contenuti. Se sei curioso di conoscere gli attori protagonisti della serie di grande successo, o semplicemente vuoi saperne di più sull’attrice di Drea, sei nel posto giusto. Abbiamo tutto ciò che devi sapere su Ellen Tamaki qui sotto!

Ellen Tamaki età

Ellen, che interpreta il detective Drea Mikami nello show di Netflix, ha 30 anni. Il suo compleanno cade il 5 luglio ed è nata nel 1992. Il suo segno zodiacale è il cancro.

Altezza Ellen Tamaki

Secondo Superstar Bio, l’attrice americana è alta 5 piedi e 6 pollici.

Ellen Tamaki Instagram

Se stai cercando di dare un seguito all’attrice di Drea su Instagram, puoi trovare la sua pagina sotto la maniglia @etamaki. L’attrice è super attiva sulla piattaforma di condivisione di foto e video, quindi c’è un sacco di contenuti da divorare, comprese le immagini di lavorare sul set e momenti salutari con amici e familiari.

Ruoli di Ellen Tamaki

Anche se il suo ruolo in Manifesto è probabilmente la prima cosa che ti viene in mente quando senti il ​​suo nome, Ellen Tamaki ha anche recitato nella versione riavviata di Ammaliato dove ha interpretato un altro detective, Niko Hamada.

Secondo IMDb, l’attrice ha attualmente 14 crediti di recitazione a suo nome. Al momento ha un progetto in post-produzione, intitolato Morire provando, anche se non è stato ancora annunciato quando verrà rilasciato. Per vedere la sua storia completa di film e TV, clicca qui!

Stato della relazione di Ellen Tamaki

Il Manifesto l’attrice ha mantenuto le labbra serrate sul suo stato di relazione, così tanti punti vendita riferiscono che l’attrice di 30 anni è single. Tuttavia, Ellen è stata avvistata e condiviso immagini più volte con Noah John Hanlon, sebbene la natura della loro relazione sia sconosciuta.