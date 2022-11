La star di Manifest Ali Lopez-Sohaili (Eagen) Instagram, ruoli e altro

Ali Lopez-Sohaili si è unito al cast di Manifesto nella stagione 3 come Eagan Tehrani. È stato presentato come un passeggero di un volo 8/28 nell’episodio intitolato “Wingman”. È stato rivelato che il suo personaggio ha una memoria fotografica che gli consente di ricordare ogni singolo dettaglio delle misteriose chiamate che ha inviato, rendendolo un giocatore fondamentale nell’evitare il giorno della morte, ma la sua natura difficile lo mette spesso in disparità contro Ben.

Ti sei abbuffato con i 10 nuovi episodi di Manifesto stagione 4 parte 1 e stai cercando di placare la tua sete di più Manifesto trasmettere contenuti? Allora sei nel posto giusto! Abbiamo tutto quello che c’è da sapere su Ali Lopez-Sohaili di seguito.

L’attore di Eagan ha recentemente festeggiato il suo compleanno ma al momento in cui scriviamo non sappiamo la sua età. Secondo i media, il compleanno dell’attore cade il 5 ottobre, ma l’anno della sua nascita è sconosciuto.

Per quanto riguarda la sua altezza, l’attore in precedenza non ha fatto commenti sulla sua altezza, quindi anche le misure esatte sono sconosciute. Tuttavia, si dice che il co-protagonista Josh Dallas (che interpreta Ben nello show) sia alto 6 piedi e 1 pollice, e quando i due attori stanno uno accanto all’altro Ali Lopez-Sohaili risulta leggermente più basso, quindi stimiamo che il l’altezza dell’attore è di circa 5 piedi e 9 pollici di altezza, anche se questa è solo una nostra ipotesi. Aggiorneremo questo post se otteniamo la sua altezza confermata!

Ali Lopez-Sohaili Instagram

Lopez-Sohaili è attivo su Instagram e in questo momento ha solo poco più di 7.000 follower sulla piattaforma! Per far salire quel numero, vai avanti e dagli un seguito con il link qui.

Ruoli di Ali Lopez-Sohaili

Ali Lopez-Sohaili è noto soprattutto per aver recitato Manifesto e Law & Order: Unità vittime speciali. Secondo IMDb, al momento, l’attore ha 15 crediti di recitazione a suo nome. Ha iniziato la sua carriera di attore nel 2010 quando ha recitato in un cortometraggio intitolato Daltonico.

L’attore ha anche fatto molte altre apparizioni in una varietà di programmi TV e cortometraggi, tra cui:

Il Paese sconosciuto (2022)

Le orribili avventure di Dracula (2018)

Istinto (2018)

La lista nera: redenzione (2017)

Odissea (2014)

Shakespeare Hashish e Ish (2012)

Per vedere la sua storia completa di film e TV, clicca qui!