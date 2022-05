La star di Interceptor Elsa Pataky afferma che il marito Chris Hemsworth è stato “così favorevole” al suo nuovo ruolo

Netflix inizia il nuovo mese con Intercettore, un nuovo film d’azione con protagonista Elsa Pataky. Il romanziere australiano Matthew Reilly dirige il film al suo debutto alla regia. Reilly ha anche scritto la sceneggiatura insieme al co-sceneggiatore Stuart Beattie.

Pataky interpreta il capitano dell’esercito JJ Collins che si ritrova a capo di una base di intercettori di missili nucleari nel mezzo dell’Oceano Pacifico. Lì, deve usare i suoi anni di addestramento e competenza militare per superare in astuzia un aggressore che minaccia di portare a termine un piano terrificante.

Prima della premiere del film, Netflix Life ha avuto l’opportunità di parlare con Pataky del suo lavoro nel film, incluso come è stato per lei collaborare con il marito nella vita reale e la star della Marvel Chris Hemsworth, che è produttore esecutivo di il film.

Elsa Pataky dice che il marito Chris Hemsworth è stato “così favorevole” al ruolo di Interceptor

Chris Hemsworth potrebbe essere il supereroe Marvel a casa, ma dovrà iniziare a condividere le luci della ribalta con sua moglie non appena lei ora dirige un film d’azione tutto suo su Netflix! La buona notizia è che, secondo Elsa Pataky, Hemsworth non ha problemi e ha persino assistito sua moglie dietro le quinte poiché, come accennato, è stato produttore esecutivo del progetto.

Pataky ha detto a Netflix Life che Hemsworth era “così favorevole” alla sua assunzione del ruolo e l’ha persino incoraggiata ad assumerlo perché sapeva che le sarebbe piaciuto fare il film.

Beh, è ​​un professionista ed è stato così di supporto. Sapeva che mi sarebbe davvero piaciuto, quindi mi ha spinto e mi ha circondato con le persone giuste. Certo, ci sono stati molti consigli. Realizzare questo progetto insieme è stato davvero divertente.

Elsa Pataky sognava di essere la donna Indiana Jones

Ci ha anche detto che è sempre stata appassionata di film d’azione, il che ha senso se si guarda il suo curriculum di recitazione, che include diversi film del Fast & Furious franchising insieme a Serpenti su un aereo. Ma è bello vederla protagonista.

Mentre chiacchierava con Elsa, ci ha detto che era entusiasta di avere un’opportunità come questa poiché “è cresciuta guardando film d’azione” e sognava di diventare la donna Indiana Jones.

Amo molto i film d’azione. Sono cresciuto guardando film d’azione e volevo interpretare quei ruoli. Volevo essere quella Indiana Jones femminile sin da quando ero piccola. Per me avere l’opportunità di essere il protagonista in un film del genere, è stato fantastico. Sono intervenuto immediatamente quando ho visto la sceneggiatura. Sapevo quanto devi lavorare con questi film e sapevo che era una grande sfida, ma ero pronto perché lo sognavo da molto tempo.

Hemsworth ha reclutato Sam Hargrave, uno dei più importanti registi di stuntman del mondo, per lavorare al film. Questo è il sesto film su cui la coppia ha lavorato insieme. Durante l’allenamento per il film, Pataky ha imparato oltre 800 mosse con l’assistenza di Hargrave e una squadra di acrobazie tutta australiana.

Elsa Pataky e Chris Hemsworth hanno entrambi nuovi film diretti su Netflix a giugno

Stranamente, Netflix ospiterà un’acquisizione di Chris-Hemsworth-and-Elsa-Pataky questo giugno come film di Elsa Intercettore inizia il mese il 3 giugno e poi il nuovo film di Hemsworth Testa di ragno debutterà poche settimane dopo, il 17 giugno.

Alla domanda sulla connessione, Elsa ha riso e scherzato dicendo che era “felice che non lo sia Estrazione,” (un sequel del film d’azione di successo di Hemsworth è in arrivo su Netflix). Testa di ragno è più un thriller psicologico oscuro e non un film d’azione.

Intercettore debutterà venerdì 3 giugno su Netflix.