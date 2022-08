La star di Echoes Michelle Monaghan è davvero una gemella?

Michelle Monaghan è la protagonista della nuova serie limitata originale Netflix echi, che è incentrato sulle sorelle gemelle identiche Leni e Gina, che si sono scambiate di posto sin da quando erano bambine. Il loro piano si complica in età adulta quando una delle sorelle scompare.

Leni e Gina condividono la vita l’una dell’altra, scambiandosi di posto ogni anno il giorno del loro compleanno e bilanciando due vite, due case, due mariti e un figlio. Quando la scomparsa di Leni riporta Gina a casa, è costretta a interpretare entrambi i ruoli finché i segreti del loro passato non iniziano a svelarsi.

Echi nel cast anche Matt Bomer, Daniel Sunjata, Karen Robinson, Jonathan Tucker e Ali Stroker insieme a Michelle Monaghan. Ma mentre alcuni spettatori stanno guardando la serie limitata, potrebbero chiedersi se Monaghan abbia effettivamente una sorella gemella o se interpreti il ​​doppio ruolo.

Per non far scoppiare nessuno come Lindsay Lohan La trappola dei genitori, ma Michelle Monaghan non ha una sorella gemella. La talentuosa attrice svolge il doppio ruolo sia di Leni che di Gina in una migliore interpretazione della carriera che dovrebbe far guadagnare le nomination ai Monaghan.

La star di Echoes Michelle Monaghan ha un gemello?

Monaghan non ha una sorella gemella e non ha affatto sorelle. Ha due fratelli maggiori di nome Bob e John, che non sembrano essere attori. E anche se alcuni potrebbero pensare che assomigli alle altre attrici Ruth Wilson ed Emma Stone, non sono imparentate. L’aspetto gemello del suo ruolo in Echi dipende tutto dal suo talento di riuscire a interpretare due ruoli contemporaneamente.

Nei primi episodi della serie, le differenze tra la performance di Monaghan nei panni di Leni e Gina non sono molto diverse, ma una volta che la serie rivela sempre di più su cosa sta realmente accadendo tra le sorelle, Monaghan mostra le sfumature della sua performance.

Senza rivelare alcuno spoiler, c’è una scena più avanti nella serie limitata in cui una sorella si intrufola nella facciata dell’altra sorella in un attimo. Vedere il cambiamento in azione è agghiacciante ed esaltante. Monaghan eccelle davvero nell’esigente doppio ruolo.

A cosa hai pensato Echi su Netflix? Condividi i tuoi pensieri nei commenti e guarda le serie limitate ora su Netflix.