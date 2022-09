La star di Do Revenge Maia Reficco età, altezza, Instagram, ruoli e altro ancora

Pretty Little Liars: peccato originale l’attrice Maia Reficco interpreta la svampita e popolare adolescente delle superiori Montana nella commedia per adolescenti in uscita Fai vendettainterpretato anche da Maya Hawke e Camila Mendes.

Il cast di questo film è piuttosto ricco, con molti volti riconoscibili, molti dei quali sono apparsi in altri progetti Netflix. Scopri di più su Maia, dove puoi seguirla sui social media e altro di seguito.

Maia Reficco età e statura

L’attrice e cantante argentino-americana Maia Reficco è nata il 14 luglio 2000 a Boston, nel Massachusetts, facendo di lei 22 anni e del segno zodiacale un Cancro. È alta 5 piedi e 3 pollici e ha i capelli castano scuro e gli occhi marroni.

Maia Refficco Instagram

Maia è molto attiva sui social. Ha più di 1,5 milioni di follower sul suo account Instagram @maiareficco. La giovane attrice aggiorna regolarmente i suoi fan con foto eleganti, un misto di scatti professionali e fotografie spontanee, oltre a numerose istantanee dietro le quinte dei suoi ultimi progetti cinematografici e televisivi.

Se frequenti TikTok, potresti anche aver visto alcuni dei video di Maia imbattersi nel tuo feed; ha ancora più follower su quella piattaforma, con 3,3 milioni. Chi ama la musica di Maia può ascoltare i suoi ultimi singoli e guardare video musicali tramite il suo canale YouTube.

Maia Reficco ruoli

Maia è in una serie positiva in questo momento come una delle protagoniste della serie HBO Max Pretty Little Liars: peccato originale, dove interpreta Noa Olivar. La serie ha appena ricevuto un rinnovo per la seconda stagione! Prima di allora, il ruolo di protagonista di Maia proveniva dalla telenovela musicale di Nickelodeon Latin America Il mashup di Kallydove ha interpretato il personaggio principale, Kally Ponce.

È anche destinata a recitare al fianco FermacuoriKit Connor nel prossimo adattamento di Una guida per una ragazza cubana al tè e al domani di Laura Taylor Namey. Ad agosto, Maia è stata aggiunta al cast del film d’azione Una mossa velocecon KJ Apa ed Eric Dane.

Non mancare di vedere Maia Reficco nei panni del Montana Fai vendettain streaming questo venerdì su Netflix.