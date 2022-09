La star di Do Revenge Ava Capri età, altezza, Instagram, ruoli e altro ancora

Speriamo che tu non l’abbia dimenticato Fai vendetta, l’attesissimo film dell’estate, arriverà su Netflix questo venerdì! Ma, se l’hai fatto, va bene perché questo è il tuo promemoria ufficiale per trasmettere in streaming ogni secondo del film alla fine di questa settimana.

Non solo il film del 2022 è incredibilmente soddisfacente, soprattutto perché vediamo i personaggi vendicarsi dei loro fastidiosi bulli, ma è anche super costellato di star, pieno di alcune delle tue star preferite di Netflix e Hulu.

Siamo sicuri che tu sappia tutto Cose più strane star Maya Hawke e Riverdale l’attrice Camila Mendes, ma che ne dici di raccontarti tutto dell’attrice in ascesa Ava Capri?

Ecco tutto da sapere sul Fai vendetta attrice!

Ava Capri età

Ava Capri è nata il 10 novembre 1995 a Los Angeles, in California. Attualmente ha 26 anni e appartiene al segno zodiacale Scorpione.

Altezza Ava Capri

Celebs Week riporta che Ava è alta circa 5 piedi e 7 pollici e ha capelli castano scuro e occhi blu brillante.

Ava Capri Instagram

I 100.000 follower di Ava su Instagram dimostrano definitivamente che questa attrice è la ragazza con cui tutti vogliono essere amici. Elogiata principalmente per le sue foto esteticamente gradevoli composte dai suoi amici, colleghi e, naturalmente, da se stessa, l’amore per Ava va chiaramente oltre i suoi ruoli recitativi.

Il suo post cupo che mostra il suo ultimo giorno di riprese Fai vendetta ha raccolto oltre 38.000 Mi piace, quindi se vuoi vedere più foto dei suoi giorni di riprese o semplicemente vuoi sapere cosa sta facendo, assicurati di darle un seguito sul suo Instagram oggi.

Ruoli di Ava Capri

Oltre ad assicurarsi il ruolo di Carissa Jones in Fai vendetta, Ava ha un bel po’ di ruoli importanti al suo attivo. Il nostro preferito tra loro sono le sue esibizioni in Con affetto, Vittorio come Lucy, ma forse ne troverai uno o due che credi si distinguono dal resto.

Ecco tutte le serie TV e i film che vedono protagonista Ava Capri:

Parchi e Divertimento (2015) come Evangeline Popular

Scrivi quando arrivi al lavoro (2018) come Maxine Schotz

T@gged (2018) come Oliva

Stati (2018) come Felicity King

Maria e Margherita (2019) come Maria

L’esperienza (2019) come Dylan

Battito esplosivo (2020) come Alana

Per la tua considerazione (2020) come Christa

assediato (2020) come Keaton Carmichael

Quando il tempo diventa più forte (2022) come Karly

Ava Capri è protagonista Fai vendettain streaming venerdì 16 settembre, solo su Netflix.