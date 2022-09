La star di Do Revenge Alisha Boe età, altezza, Instagram, ruoli e altro ancora

A questo punto, potresti aver memorizzato l’intero cast del film Netflix in uscita, Fai vendetta.

Sicuramente non siamo uno da giudicare, dato che il cast è pieno di persone di cui siamo grandi fan. Da Cose più strane stella Maya Hawke a Banche Esterne attore Jonathan Daviss, non c’è una sola persona in questo titolo che non abbiamo visto sui nostri schermi una o due volte, e sappiamo che Alisha Boe non è certo un’eccezione.

A differenza di noi, forse questa è la prima volta che senti parlare di questa star del cinema. Bene, va benissimo perché ci dà una scusa per dirti tutto su chi è Alisha Boe e dove potresti averla vista prima.

Ecco tutto da sapere sul Fai vendetta stella!

Alisha Boe età

Alisha Boe è nata il 6 marzo 1997 a Oslo, in Norvegia, il che rende questa attrice norvegese-americana di 25 anni e un Pesci.

Altezza Alisha Boe

Il colore naturale dei capelli di Alisha è marrone scuro, così come il colore degli occhi. E, secondo Celeb Heights, questa bruna attualmente è alta 5 piedi e 4 pollici, proprio come la sua collega co-protagonista Eliza Bennett.

Alisha Boe Instagram

Invece di vederla in un film o in un programma TV, forse hai già visto Alisha sul tuo feed di Instagram. Questo non ci sorprenderebbe minimamente, dato che questa star ha oltre 3 milioni di follower su Instagram.

I suoi milioni di follower sembrano adorare le sue foto sbalorditive, così come tutte le sue avventure piene di natura. Anche noi amiamo tutte queste cose, ma amiamo ancora di più i film dei suoi tanti amici famosi. (Guarda il suo scatto con Jonathan Daviss qui.)

Puoi scommettere che ci sono post molto più sbalorditivi da dove proviene, quindi seguila su Instagram e Twitter per evitare di perdere qualsiasi contenuto.

Ruoli di Alisha Boe

Questo non è il primo rodeo su Netflix di Alisha, come era già stata in una popolare serie originale. Vuoi sapere quale era? Quindi dai un’occhiata a questo elenco di alcuni dei suoi migliori film e spettacoli di seguito:

È nella mia mente (2009) come Laci

Attività paranormali 4 (2012) come Tara

Famiglia moderna (2014) come Tracy

Giorni delle nostre vite (2014) come Dafne

Casuale (2015) come Becca

Ray Donovan (2015) come Janet

Lupo adolescente (2016) come Gwen

13 motivi per cui (2017) come Jessica Davis

Sì, Dio, sì (2019) come Nina

Quando finisci di salvare il mondo (2022) come Lilla

Siamo felici di poter finalmente accogliere nuovamente Alisha Boe nell’universo di Netflix. Dopo aver letto tutte queste fantastiche informazioni su di lei, speriamo che lo siate anche voi!

Dai un’occhiata alla star di Alisha nei panni di Tara Fai vendettain streaming venerdì 16 settembre, solo su Netflix!