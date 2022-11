La star di Dead to Me Diana-Maria Riva età, altezza, Instagram, ruoli

Diana-Maria Riva interpreta la detective Ana Perez nella commedia dark di successo di Netflix, Morto per me. Il popolare spettacolo è tornato sui nostri schermi Netflix il 17 novembre, dopo un’attesa di due anni a causa dei ritardi nelle riprese causati dalla pandemia di covid-19.

Diana-Maria ha recitato nel macabro spettacolo sin dalla prima stagione, nei panni della detective incaricata di risolvere il mordi e fuggi del marito di Jen (Christina Applegate), e la scomparsa e il sospetto omicidio di Steve Wood (James Marsden). Il suo personaggio è stato uno dei preferiti dai fan tra i Morto per me fanbase, quindi non sorprende che molti siano curiosi e desiderosi di saperne di più sull’attrice al di fuori del suo ruolo nello show.

Se vuoi saperne di più su Diana-Maria Riva, allora sei nel posto giusto! Ecco tutto ciò che sappiamo sull’attrice di seguito.

Diana-Maria Riva età

A partire dal 2022, il Morto a ML’attrice ha 53 anni. È nata il 22 luglio 1969 a Cincinnati, Ohio, Stati Uniti.

Altezza Diana-Maria Riva

Secondo la sua pagina ufficiale di IMDb, il detective immaginario è alto quasi 5 piedi e 5 pollici. Si trova ad un’altezza di 167 cm, che si traduce approssimativamente in 5,479 piedi.

Diana-Maria Riva Instagram

Se stai cercando di dare un seguito all’attrice sui social media, puoi trovare Diana-Maria sotto l’handle di Instagram “@dianamariariva”. Puoi anche seguire il Morto per me attrice su Twitter, sotto la maniglia, “@DianaMariaRiva“.

L’attrice Ana Perez sembra essere un’avida utilizzatrice delle sue pagine social e spesso aggiorna i suoi follower sui suoi progetti quotidiani, così come sui principali progetti di lavoro.

Ruoli Diana-Maria Riva

Diana-Maria ha una carriera impressionante che dura da oltre due decenni. Descritta come una “forza dominante in televisione, cinema e teatro”, l’attrice ha oltre 70 crediti di recitazione a suo nome, secondo IMDb. È un’attrice pluripremiata che ha recitato in alcuni dei più grandi e migliori spettacoli e film. Puoi riconoscerla da:

Cronache di Gordita (2022)

Lato soleggiato (2019)

Signora Segretario (2018)

NCIS: Los Angeles (2014)

Sabrina, l’adolescente strega (2002)

Per vedere la sua filmografia completa – clicca qui!