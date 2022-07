La star di Bridgerton Jonathan Bailey si unisce a Matt Bomer in Compagni di viaggio come interesse amoroso

Bridgerton fan, abbiamo appena ricevuto la notizia che la star del dramma in svenimento Jonathan Bailey è stata scelta per la prossima serie limitata di Showtime Compagni di viaggio al fianco di Matt Bomer. Di seguito abbiamo condiviso tutti i succosi dettagli sul suo casting!

Tutti si sono assolutamente innamorati di Jonathan Bailey nei panni del visconte Anthony Bridgerton in Netflix Bridgerton. Quando è uscita la stagione 2, i fan non vedevano l’ora di vedere la storia d’amore di Anthony che si svolgeva con Kate Sharma (Simone Ashley), e sicuramente non sono rimasti delusi.

Ma dopo aver visto la seconda stagione, la gente ha iniziato a temere che i personaggi di Jonathan e Simone non sarebbero tornati per la terza stagione. Fortunatamente, le cose sono state chiarite ed entrambi gli attori riprenderanno i loro ruoli Bridgerton stagione 3. Semplicemente non saranno i protagonisti principali con la storia ora incentrata su Colin e Penelope.

Ma non ti preoccupare! Vedremo presto Jonathan Bailey in molti altri progetti, tipo Compagni di viaggio. Ecco tutto ciò che sappiamo finora sullo spettacolo e sul coinvolgimento di Jonathan.

Di cosa parla Compagni di viaggio?

Compagni di viaggio è una serie drammatica in costume di prossima uscita che andrà in onda su Showtime. È una serie limitata basata sull’omonimo libro del 2007 di Thomas Mallon. Secondo Showtime, lo spettacolo è descritto come “un’epica storia d’amore e un thriller politico, che racconta la storia d’amore instabile di due uomini molto diversi che si incontrano all’ombra della Washington dell’era McCarthy”.

È stato dato un ordine di otto episodi con Ron Nyswaner che ha firmato come creatore e produttore esecutivo, e Daniel Minahan alla regia dei primi due episodi e anche alla produzione esecutiva. Robbie Rogers è anche produttore esecutivo e Fremantle e Showtime sono co-produttori.

Matt Bomer è stato il primo attore a unirsi alla serie. Interpreterà il ruolo di Hawkins Fuller, un uomo attraente e affascinante che è finanziariamente stabile a causa del suo lavoro dietro le quinte in politica. Tuttavia, Hawkins evita i coinvolgimenti emotivi fino a quando non incontra Tim Laughlin. Non solo Bomer recita nella serie, ma è anche produttore esecutivo.

Uscire La star Allison Williams si è unita al cast a giugno e interpreterà Lucy Smith, la figlia di un senatore degli Stati Uniti e amica d’infanzia di Hawkins.

La produzione dovrebbe iniziare a fine luglio a Toronto.

Jonathan Bailey di Bridgerton ha recitato in Compagni di viaggio

L’11 luglio, TV Line ha riferito che Jonathan Bailey si era unito al cast di Compagni di viaggio. Interpreterà il ruolo di Tim Laughlin. È stato descritto come “un giovane laureato alla Fordham University, serio riguardo alle sue convinzioni politiche e religiose e pieno di ottimismo per il futuro del secondo dopoguerra”. Tim sarà l’interesse amoroso di Hawkins.

Dal momento che Hawkins evita l’intimità e la storia si svolge durante uno dei periodi più bui della storia americana, sappiamo che la loro storia d’amore non sarà tutta sole e arcobaleni. Ci saranno molti ostacoli che dovranno affrontare personalmente e all’interno della loro relazione.

Il ruolo di I compagni di viaggio di Jonathan Bailey avrà un impatto sul ruolo di Bridgerton nella terza stagione?

Non è chiaro, ma non la pensiamo così. Fotografia principale per Bridgerton Secondo quanto riferito, la stagione 3 è in corso, ma una data di chiusura è sconosciuta. È già noto che Jonathan non è la star principale Bridgerton stagione 3, quindi probabilmente non sarà molto necessario sul set. Non pensiamo che avrà alcun conflitto di programmazione. Se tutto va bene, abbiamo ragione perché non vediamo l’ora di vedere Jonathan Bailey tornare nei panni di Anthony Bridgerton Bridgerton e vederlo assumere il suo nuovo ruolo di Tim Laughlin Compagni di viaggio.