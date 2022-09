La star di “Blonde” Ana de Armas afferma che Marilyn Monroe l’ha perseguitata sul set, “lanciava anche le cose dal muro”

La leggendaria attrice, il film biografico di Marilyn Monroe La bionda uscirà presto su Netflix. E l’attrice che recita Monroe, Ana de Armas, è stata nelle notizie per questo. Tuttavia, Armas è nelle notizie non solo per aver interpretato Monroe ma per una ragione molto particolare questa volta. Secondo l’attrice che interpreta Marilyn Monroe nel film, lo spirito della leggenda di Hollywood ha interferito con la produzione.

Il 34enne Il candidato al Golden Globe si è rivolto alla stampa giovedì al Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia per la prima mondiale di Bionda, sostenendo che lei ha incanalato l’anima della defunta bomba bionda durante le riprese del ruolo.

Ana de Armas ha sentito il vero fantasma della bionda

Ana de Armas ha dichiarato ai media al Festival Internazionale del Cinema di Venezia che quando si è avvicinata per interpretare Monroe, non sapeva molto di leima che nel corso delle riprese, ha imparato di più su di luir. Secondo Reuters, De Armas ha detto, “Penso che fosse felice. A volte buttava via le cose dal muro e si arrabbiava se non le piaceva qualcosa.

De Armas, che è cubano e ha un forte accento, ha lavorato anche con a coach vocale per ottenere la voce di Monroe. Armas, candidato ai Golden Globe per Knives Out, ha detto di essere entrata in contatto con il leggendario attore durante le riprese. Il Il 34enne ha anche detto che se lo spirito di Monroe avesse delle obiezioni su come la stavano presentando nel film, gli farebbe sapere.

De Armas ha notato che mentre sapeva molto poco dell’illustre attrice prima di accettare la partesi è persa rapidamente prima ancora che la produzione iniziasse. Anche Andrew Dominik, che ha diretto il film, ha parlato alla stampa. Ha detto che aveva provato per più di dieci anni per trasformare l’omonimo romanzo di Joyce Carol Oates in un film.

Ha detto che c’erano chiaramente componenti di una seduta spiritica in esso. Dopo aver vistog Il film di De Armas del 2015 Knock KnockDominik si è detto fiducioso che l’attrice potesse gestire il ruolo impegnativo nonostante avesse un forte accento spagnolo.

Guadare bionda su Netflix su 16 settembre solo su Netflix.

Il post “Blonde” Star Ana de Armas afferma che Marilyn Monroe l’ha perseguitata sul set, “anche lei avrebbe buttato via le cose dal muro” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.