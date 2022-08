La star di All the Boys, Anna Cathcart, parla di LEGO DOTs e XO, Kitty

L’attrice canadese Anna Cathcart ha aperto una pista sui nostri schermi per alcuni anni dopo aver ottenuto il ruolo di protagonista di Kitty Covey nell’amato A tutti i ragazzi che ho amato prima franchise di film su Netflix. Presto, Cathcart tornerà nel ruolo di Kitty, protagonista di una serie spin-off chiamata XO, Kitty.

L’attrice diciannovenne si è tenuta impegnata con la produzione del nuovo spettacolo, ma ha anche recentemente rivelato la sua collaborazione con The LEGO Group, incentrata in particolare sui LEGO® DOTS. Ispirato dalle tendenze dei social media e dalla creatività senza fine della Generazione Z, Cathcart ha collaborato con The Lego Group per dare vita all’estetica di tendenza con la creazione di tre poster in edizione limitata, ognuno personalizzabile con LEGO DOTS.

Dei tre poster, i fan possono scegliere tra un design in Bold and Vibey, Wandercore o Island in the Sun. Netflix Life ha avuto l’opportunità di parlare con Anna Cathcart del processo di progettazione di questi poster e di come il suo ruolo di Kitty Covey abbia contribuito a influenzare e plasmare queste creazioni. Inoltre, abbiamo anche ottenuto alcuni scoop eccitanti XO, Kittyche la star ha rivelato di aver terminato le riprese!

Anna Cathcart parla della sua nuova collaborazione con The LEGO Group e XO, Kitty

Ogni poster creato dalla collaborazione di Anna Cathcart e The LEGO Group rappresenta un’estetica diversa, mi dice Anna durante la nostra chat.

“Sono molto diversi e distinti, ma posso connettermi a loro in modi diversi e penso che quello che rappresenta di più la mia estetica sia il Bold and Vibey perché amo la combinazione di colori e amo quanto sia vibrante. L’atmosfera retrò è qualcosa da cui sono sempre attratto. [It] in realtà è stato ispirato dal giradischi nella mia stanza.

Stranamente, il poster di Bold and Vibey integra anche la sua controparte sullo schermo, Kitty Covey. Kitty è nota per essere sfacciata e audace nei film e sono sicuro che lo vedremo in XO, Kitty man mano che il personaggio cresce e si evolve. Quando ho fatto notare il collegamento, Anna ha acconsentito.

“Assolutamente, al 100 percento. Ci ho pensato anch’io. Tipo, ok, se Kitty avesse uno di questi poster, quale metterebbe nella sua stanza? Penso decisamente a Bold and Vibey perché è una persona molto energica e molto vivace. Penso che questo poster lo urli”.

Anna Cathcart parla delle tendenze dei social media e della personalizzazione con LEGO DOTS

Quindi, se decidi di seguire le orme di Anna e Kitty con i Bold and Vibey (o Wandercore o Island in the Sun), come puoi voi personalizzare il tuo poster per riflettere i tuoi interessi personali?

È stato così bello tornare indietro in quel nuovo ambiente e in quella nuova vita. Sono stato onorato di interpretare di nuovo Kitty!

LEGO DOTS consente alle persone di riflettere il loro stile unico sulle pareti con punti, toppe e altre creazioni personalizzabili. Non sono nemmeno solo poster!

Anna mi ha mostrato i braccialetti che aveva creato usando LEGO DOTS, che puoi vedere nella nostra chat video a figura intera qui sotto. Ci sono anche ciondoli per decorare il tuo telefono, etichette per borse, articoli di cancelleria e tante altre opzioni.

Ma per i poster stessi, Anna mi ha parlato di come sono stati ispirati dall’attuale tendenza “-core”. Wandercore è come un cugino di cose come “cottagecore” e “Barbie-core”.

Dice, “ci sono tutti i tipi di vibrazioni che sono state eleganti nel corso degli anni che le persone possono esplorare. La cosa divertente è che puoi averne più di uno [aesthetic].

Penso che molte persone pensino che tu possa averne solo uno, ma questa è la cosa grandiosa di questa collaborazione: mette in evidenza che tutte queste estetiche possono essere fedeli a te e tutte possono essere diverse. Lo stesso con le attuali patch DOTS, possono cambiare così tanto. Non devi impegnarti e attenerti a un’atmosfera che ti piace. Ogni giorno i gusti e le passioni delle persone cambiano e i DOTS possono cambiare con te.

I “punti” stessi sono tessere 2D che sono disponibili in tonnellate di colori e design diversi e puoi incastrarli in posizione e creare nuove forme e forme sulle toppe, che puoi quindi posizionare sui tuoi poster (o ovunque! Anna dice di in realtà ha messo alcune toppe sul giradischi nella sua stanza che ha ispirato il poster di Bold and Vibey!). Non ci sono regole per limitare la tua creatività!

Cosa aspettarsi da XO, Kitty

XO, Kitty è una serie di commedie romantiche in arrivo su Netflix ispirata al popolare A tutti i ragazzi che ho amato prima franchise di film e la serie di libri più venduta di Jenny Han.

Anna Cathcart riprenderà il ruolo di Kitty nella serie e sarà affiancata da diversi nuovi arrivati ​​in franchising, tra cui Choi Min-yeong, Anthony Keyvan, Gia Kim, Regan Aliyah, Sang Heon e Peter Thurnwald.

Anche se non abbiamo ancora una data di uscita per lo show, Anna ci ha raccontato un po’ come è stato per lei tornare nel ruolo di Kitty!

“Sono cresciuto con lei accanto a me, siamo entrambi cambiati e cresciuti. Ho iniziato a interpretare Kitty quando avevo 14 anni e ora ne ho 19. Avevo appena finito l’ottavo anno e ora sono all’università.

Allo stesso modo, Kitty è andata al liceo e dentro XO, Kitty, la vedremo durante il suo ultimo anno. Ecco cosa ha da dire Anna su cosa possiamo aspettarci dalla serie.

L’abbiamo vista solo alle medie, quindi è decisamente in una fase diversa della sua vita e sta vivendo cose diverse. Una delle cose che ho sempre amato di lei nei film è che è così sicura di sé e sicura di chi è e non ha paura di nasconderlo. Mi piace questo di lei, l’ho sempre ammirato. Penso che potrei imparare da lei ad avere quella sicurezza e un forte senso di sé. Vederla in un ambiente completamente nuovo fa emergere molte esperienze e sentimenti diversi. L’abbiamo vista dinamica con le sue sorelle e la sua famiglia, ora è la sua dinamica con il mondo, i suoi amici e il suo percorso. È stato così bello tornare indietro in quel nuovo ambiente e in quella nuova vita. Sono stato onorato di interpretare di nuovo Kitty!

Puoi guardare la nostra chat completa con Anna Cathcart per saperne di più sulla sua collaborazione con The LEGO Group e XO, Kitty nel video qui sotto!

Vuoi uno di questi poster in edizione limitata? Puoi partecipare per avere la possibilità di vincere uno dei tre poster personalizzabili che Anna ha contribuito a creare QUI.

NESSUN ACQUISTO NECESSARIO. Assicurati di inviare non appena il giveaway terminerà il 28 agosto 2022 (questa domenica). Deve avere almeno 13 anni, solo USA/DC e CA (escl. QC).