La star di ‘A Perfect Pairing’ Victoria Justice “Non ne sapevo una tonnellata [About Wine]”, Così lei “aveva del buon Cabernet Sauvignon”

Prepararsi per i ruoli è la prima e più importante cosa che un attore deve fare. E nel corso degli anni, gli attori hanno fatto molta strada per entrare nella mente dei loro personaggi. Per esempio, Daniel Day-Lewis ha rifiutato di lasciare la sua sedia a rotelle Il mio piede sinistroe Leonardo Dicaprio mangiato vero fegato Il vendicatore. Tuttavia, per Netflix Un abbinamento perfetto, anche la star Victoria Justice ha fatto delle ricerche. Ma è stato meno intenso e più divertente.

Diamo un’occhiata a come Victoria ha deciso di prepararsi per il suo ruolo nella commedia romantica piena di amore e vino Un abbinamento perfetto.

Come si è preparata Victoria Justice per il suo ruolo?

Nella nuova commedia romantica di Netflix, Victoria Justice interpreta un dirigente di vendita di vini che lascia il suo lavoro in una grande azienda per avviare la propria distribuzione di vino. Tuttavia, il problema è che ha bisogno di un grande cliente e la sua ricerca di uno la porta in Australia.

Quando interpreti un dirigente del vino devi sapere molto al riguardo. Ma purtroppo per Victoria, non sapeva nulla di vini prima di assumere il ruolo. Quindi, affinché il ruolo sembrasse promettente agli altri, ha dovuto imparare di più sui vini.

Ecco perché afferma di guidare i vini, Cabernet Sauvignon in particolare, e secondo Giustizia, ama la preparazione al suo ruolo. Lei disse, “Non sapevo una tonnellata [about wine]. “Sono già stato a Napa Valley prima… ne sapevo abbastanza e ho bevuto un po’ per questo e ho bevuto del buon Cabernet Sauvignon: questo è il mio preferito ed è stata la mia preparazione. Era una ricerca”.

Il 29enne l’attrice dice che riempirebbe una tavola con parmigiano, brie al forno, fichi, prosciutto e cioccolato fondente. E un tipo di oliva molto speciale se stesse facendo salumi per completare i vini che il suo personaggio, un dirigente del vino, distribuisce.

Lei dice, “Mi piace solo un certo tipo di oliva. Sono quelli verdi con il pozzo dentro. Olive di Castelvetrano? Sono davvero buoni.“

Forse è stata tutta la preparazione che ha fatto per il suo ruolo. Ma i fan la adorano nel ruolo di Lola e vogliono di più da lei.

Vi è piaciuta Victoria Justice in Netflix Un abbinamento perfetto? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.

