La star di 365 giorni Michele Morrone anticipa il possibile quarto film

Sembra che i fan non siano gli unici a sperare in un quarto film 365 giorni franchise, poiché Michele Morrone, protagonista del franchise, sembra piuttosto entusiasta della prospettiva di tornare nei panni di Massimo Torricelli.

Giorni dopo l’uscita del terzo film della serie, I prossimi 365 giorni, Morrone si è rivolto a Instagram con un post criptico che sembra stuzzicare la possibilità di un quarto film e, soprattutto, il suo interesse nel riprendere il suo ruolo nel progetto.

“La fine di qualcosa è sempre un po’ triste.. ma.. chissà…” Morrone ha commentato in un post accompagnato da un paio di immagini del suo personaggio tratte dai film. Il post ha rapidamente suscitato molte speculazioni tra i suoi follower che vedono il post come un importante indizio 365 giorni 4 potrebbe essere successo ed è facile capire perché.

“Beh, abbiamo bisogno di una parte 4.. non possiamo lasciarla così!!!!” ha commentato un seguace riferendosi alla natura aperta del terzo film che ha deviato dal percorso dei libri. “Voglio dire.. È abbastanza ovvio che ci sarà un quarto film”, ha interpretato un altro seguace che era tra le masse convinto che il post fosse progettato per anticipare un altro film del franchise.

365 Days 4 sta accadendo?

Al momento, Netflix non ha annunciato piani per un quarto film al suo interno 365 giorni franchising; tuttavia, le probabilità che accada un quarto film sembrano incredibilmente forti.

Non solo la star del franchise Michele Morrone ha preso in giro personalmente la possibilità di tornare nei panni di Massimo Torricelli 365 giorni 4, ma l’autore dietro i libri che hanno ispirato la serie ha espresso interesse anche nel promuovere il franchise. In effetti, l’autore Blanka Lipinska ha già un’idea di dove portare la storia dopo.

Proprio come gli spettatori che si sono innamorati di Morrone e del suo personaggio, Lipinska ha rivelato a Today che ha in programma di rivisitare la storia raccontata nei primi tre libri dal punto di vista di Massimo.

“Questa è la storia dall’inizio. Ma questa volta dal punto di vista di Massimo”, ha scherzato.

È possibile che la rivisitazione della storia di Massimo possa svolgersi in un quarto film del franchise senza che i fan debbano aspettare l’uscita del libro. Diversi franchise sono noti per essere andati avanti senza materiali originali, inclusi i franchise di film Netflix come La cabina dei baci 3 è stato rilasciato prima dell’ultimo libro della serie di libri su cui erano basati i film.

Dato il grande successo che hanno avuto i film dal punto di vista del pubblico globale e l’interesse delle persone coinvolte sia dietro che davanti alla telecamera per continuare la storia, saremo scioccati se Netflix non distribuirà un ordine per un quarto film.

Puoi trasmettere in streaming il 365 giorni film ora su Netflix.