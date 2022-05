La star dell’ultimo anno Angourie Rice età, altezza, Instagram, ruoli e altro ancora

Sei pronto per l’uscita di Netflix Ultimo anno? Perché sicuramente lo siamo!

Anche se il film in uscita del 2022 deve ancora essere distribuito sul servizio di streaming, siamo sicuri che sarà una delle migliori uscite su Netflix quest’anno per via delle sue battute esilaranti, delle situazioni in cui si può riconoscere e del suo cast stellare pieno di alcuni dei tuoi attori e attrici preferiti.

Tra queste stelle c’è Spider-Man: Lontano da casa l’attrice Angourie Rice che interpreterà il ruolo di Stephanie al fianco di Rebel Wilson.

Curiosi di saperne di più su chi è Rice? Ti abbiamo coperto. Controlla la sua età, altezza e altro proprio qui.

Età del riso d’Angourie

Angourie Rice è nata a Sydney, in Australia, il 1 gennaio 2001. Questa celebrità australiana è un Capricorno e attualmente ha 21 anni.

Altezza del riso d’Angourie

Rice ha i capelli biondi, luminosi occhi blu-verdi e, secondo Celeb Heights, si trova a circa 5 piedi e 3 pollici.

Riso Angourie Instagram

Il suo Instagram è uno spettacolo da vedere poiché il suo account è pieno di tutti i tipi di immagini colorate che fanno un ottimo lavoro nel catturare la sua vita gioiosa come attrice di successo.

Dalle sue foto dietro le quinte dei suoi vari concerti di recitazione a tutti gli splendidi abiti che indossa sui tappeti rossi, è difficile non rimanere estasiati dalla vita sontuosa di questa celebrità.

Credici quando diciamo che questa attrice australiana ha un incredibile Instagram. Se vuoi dare un’occhiata, sentiti libero di dare un’occhiata alla sua pagina e vedere tutti i suoi fantastici post. (Dai un seguito anche tu mentre sei lì!)

Ruoli di Angourie Rice

Finora, Rice ha interpretato molti ruoli in molti titoli. Sebbene sia nota soprattutto per i suoi ruoli in The Uomo Ragno franchise come Betty Brant, ha anche ottenuto notevoli riconoscimenti per aver recitato I bravi ragazzi, L’ingannato, Specchio neroe la serie originale HBO Max Cavalla di Easttown.

Il suo curriculum di recitazione tramite IMDb è qui:

Nubi nascoste (2009)

Misericordia (2011)

Trasmissione (2012)

Queste ultime ore (2013)

Affrontare (2013)

Camminando con i dinosauri 3D (2013)

I misteri del dottor Blake (2014)

Il peggior anno della mia vita, ancora! (2014)

Sirene Mako (2016)

Nowhere Boys: Il libro delle ombre (2016)

Jasper Jones (2017)

Ogni giorno (2018)

Donne in nero (2018)

Daisy Quokka: l’animale più spaventoso del mondo (2020)

La tromba quotidiana (2021)

Tutti questi titoli l’hanno aiutata ad ottenere i suoi ultimi progetti, tra cui L’ultima cosa che mi ha detto, Società d’onoree, ovviamente, di Netflix Ultimo anno.

Se non è ancora la tua celebrità preferita, aspetta di vedere la star di Angourie Rice nei panni di Stephanie Ultimo anno. La sua performance ti lascerà a bocca aperta!