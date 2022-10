La star dell’imperatrice Devrim Lingnau età, altezza, Instagram, ruoli e altro ancora

Ci auguriamo che tu abbia catturato la premiere della serie L’imperatrice questo fine settimana perché questo spettacolo è tutto ciò di cui tutti parlano in questo momento!

Il dramma è perfetto per coloro che adorano i drammi storici pieni di angoscia, risate e, naturalmente, bei costumi. È anche perfetto per coloro che vogliono vedere volti nuovi sui loro schermi Netflix, in quanto presenta tonnellate di grandi attori e attrici in ascesa, tra cui (ma non solo) Devrim Lingnau, la talentuosa attrice che interpreta il ruolo di Sisi .

Non sveleremo molto su chi è Sisi e quale sia il suo ruolo nella nuova versione, dal momento che vogliamo che tu sia sbalordito dalla straordinaria performance di Devrim. Ma fortunatamente per te, non ci dispiace raccontarti tutto su chi è Devrim Lingnau in modo che tu possa far parte della sua crescente base di fan.

Ecco tutto da sapere L’imperatrice l’attrice Devrim Lingnau!

Devrim Lingnau età

Dopo aver scavato un po’, purtroppo non conosciamo la data di nascita esatta di Devrim. Tuttavia, secondo The Daily Biography, sappiamo che l’attrice ha attualmente 24 anni ed è nata e cresciuta a Mannheim, in Germania.

Altezza Devrim Lingnau

Devrim ha i capelli naturalmente castano scuro e gli occhi verde-blu brillante. Lei si trova a 5 piedi e 4 pollici.

Devrim Lingnau Instagram

Il suo Instagram, @devrim.lingnau, racconta i suoi ultimi successi, incluso il suo primo ruolo importante in Netflix. I suoi follower sono sempre felici di festeggiare insieme a lei, motivo per cui il numero dei suoi follower cresce di secondo in secondo.

Se vuoi vedere di più su Devrim ed entrare a far parte dei suoi 12.000 follower su Instagram, assicurati di seguirla!

Ruoli di Devrim Lingnau

Oltre a interpretare Elisabeth von Wittelsbach in L’imperatriceDevrim ha recitato in alcuni spettacoli e film più importanti che dovresti dare un’occhiata quando ne hai la possibilità.

Ecco tutti i migliori titoli con Devrim Lingnau fino ad oggi:

Sospettato (2017) come Aleyna Kara

Immortalità (2018) come Mia

Die Kanzlei (2018) come Tonja

Carmilla (2019) come Carmilla

Auerhaus (2019) come Cäcilia

Borga (2021) come Emma

Tutti gli uomini (2021) come Jasmin Sterner

Con un curriculum come questo, sappiamo che presto vedremo Devrim Lingnau sui nostri schermi. Fino ad allora, guarda Devrim recitare nei panni di Sisi L’imperatrice in streaming su Netflix.