La star della quinta stagione di Cobra Kai Alicia Hannah-Kim, età, altezza, Instagram

Alicia Hannah-Kim si è unita al cast di Cobra Kai per la quinta stagione come Kim Da-Eun. La quinta stagione della serie Netflix di successo ha introdotto diverse nuove trame e personaggi, tra cui Kim di Alicia come uno dei nuovi sensei che si unirà all’impero del Cobra Kai sotto Terry Silver (Thomas Ian Griffith).

Se sei curioso della nuova aggiunta e vuoi saperne di più su Alicia, allora sei fortunato! Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Cobra Kai attrice.

Alicia Hannah-Kim età

Alicia Hannah-Kim è un’attrice coreano-australiana nata il 28 luglio 1987 a Sydney, in Australia, il che significa che a partire da settembre 2022, la Cobra Kai l’attrice ha 35 anni.

Altezza Alicia Hannah-Kim

L’attrice Kim è alta 5 piedi e 5 pollici, secondo la sua pagina biografica ufficiale su IMDb.

Alicia Hannah-Kim Instagram

Proprio come la maggior parte del cast, Alicia può essere trovata su Instagram. Vedi la sua pagina sotto l’handle @thealiciahannah. Se dovessi dare un seguito all’attrice sulla piattaforma dei social media, troverai tonnellate di contenuti da divorare. È molto attiva sull’app, quindi ne vale la pena. Ottieni foto dietro le quinte dal set di Cobra Kai, o altri progetti, o semplicemente apprezza tutti i look glamour di Alicia Hannah-Kim. Rimani aggiornato dandole un seguito!

Ruoli di Alicia Hannah-Kim

Ti chiedi dove altro potresti aver visto l’attrice prima? Il suo ruolo nella quinta stagione di Cobra Kai potrebbe essere in prima linea nella tua mente, ma ci sono molte serie e film popolari in cui l’attrice è stata.

Secondo la sua pagina IMDb, l’attrice 35enne ha 17 crediti al suo nome ed è apparsa in serie di successo come Colletto bianco blu, Grey’s Anatomy, Due uomini e mezzoe Hawaii Cinque-0solo per citarne alcuni.

Più di recente è apparsa in HBO Max’s Minx. Per vedere la sua storia completa del cinema e della TV, clicca qui!

marito Alicia Hannah-Kim

Alicia è sposata con l’attore franco-scozzese di nome Sebastian Roché. La coppia si è sposata nel 2014.