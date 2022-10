La star del Midnight Club Ruth Codd età, altezza, Instagram e altro ancora

La nuova serie drammatica horror di Mike Flannagan Il club di mezzanotte finalmente è arrivato su Netflix il 7 ottobre e molti sono rimasti immediatamente catturati. Lo spettacolo da far rizzare i capelli e da batticuore è interpretato da diversi giovani attori di talento, tra cui la nuova emergente attrice irlandese Ruth Codd, che interpreta la coinquilina di Ilonka Anya, un’esuberante amputata della parte inferiore della gamba che è malata terminale e vive a Brightcliffe Hospice.

Non sorprende che il suo personaggio focoso abbia catturato l’attenzione degli spettatori e molti sono ansiosi di saperne di più sull’attrice. Quindi, ecco tutto ciò che devi sapere su Ruth.

La star del Midnight Club ha l’età di Ruth Codd

L’attrice irlandese, che interpreta Anya sullo schermo, ha 26 anni, anche se la sua data di nascita esatta deve ancora essere rivelata. È cresciuta a Wexford, in Irlanda.

Altezza Ruth Codd

La talentuosa attrice si trova a un’altezza di 5’7.

Ruth Codd Instagram

Stai cercando di dare un seguito all’attrice di Anya su Instagram? Quindi puoi trovarla sotto il manico @ruthcodd. L’attrice irlandese si diverte sui social media pubblicando foto esilaranti di se stessa (coperta di bolle) e foto del suo tempo nello show.

Ruth Codd ruoli

Francamente, siamo piuttosto sorpresi da questo, ma Il club di mezzanotte è stato il debutto di Ruth nel mondo della recitazione! Secondo i rapporti, i produttori dello spettacolo hanno scoperto per la prima volta l’attrice su TikTok (che da allora ha cancellato) dove vantava un ampio seguito per i suoi video sulla sensibilizzazione della comunità degli amputati. Ma non sorprende che abbia mostrato il suo valore recitativo dato che ha già ottenuto un altro ruolo nel prossimo progetto di Mike Flannagan, intitolato La caduta della casata degli Usher.

Ruth Codd porta consapevolezza alla comunità degli amputati

Molti avrebbero notato che durante lo spettacolo, Anya aveva una gamba amputata, e mentre alcuni potrebbero aver pensato che questo fosse stato creato con effetti speciali in post, nella vita reale all’attrice manca davvero una parte della gamba, anche se non la sta trattenendo indietro in ogni caso!

Mentre era su TikTok, la star è stata molto esplicita sulla sua decisione di amputarsi la gamba destra all’età di 23 anni, appena sotto il ginocchio, a causa delle complicazioni subite da un piede rotto all’età di 15 anni. Ha usato la sua voce e più piattaforme per portare consapevolezza sulla comunità degli amputati e mirava a ridurre lo stigma che le persone nella sua posizione subiscono quotidianamente.