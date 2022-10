La star del Midnight Club Igby Rigney età, altezza, Instagram e altro ancora

Allo scoccare della mezzanotte di venerdì 7 ottobre, Il club di mezzanotte uscito su Netflix, giusto in tempo per la stagione più spaventosa dell’anno! Igby Rigney è uno dei membri del club spettrale al centro della scena nei panni di Kevin, “un ragazzo della porta accanto con un sorriso affascinante”, secondo la descrizione ufficiale di Netflix.

Kevin è un’ex star dell’atletica che si trasferisce a Briarcliff dopo che le è stata diagnosticata la leucemia. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’attore che lo interpreta.

L’età della star del Midnight Club Igby Rigney

Il club di mezzanotte star, Igby Rigney ha 19 anni. È nato il 6 giugno 2003 ed è cresciuto a Westchester, New York. Il segno zodiacale dell’attore è Gemelli. I tratti comuni di un Gemelli includono essere flessibile, estroverso e intelligente, “non c’è mai un momento noioso mentre sono in giro”, secondo Cosmopolitan.

Altezza Igby Rigney

Secondo la pagina IMDb ufficiale di Igby, l’attore si trova a un’altezza di 173 cm.

Igby Rigney è su Instagram?

Se stavi cercando di trovare l’attore su Instagram, tutto ciò che devi digitare nella barra di ricerca è il suo handle “@igby.rigney”. Se dovessi dare un seguito all’attore, troverai molti contenuti da divorare. L’attore usa la sua piattaforma di social media per condividere i post del progetto a cui sta lavorando, così come le riprese della sua vita quotidiana.

Ruoli di Igby Rigney

Anche se è molto chiaro che Igby è nata per interpretare Kevin in Netflix Il club di mezzanotte, l’attore ha mostrato le sue capacità di recitazione in molti altri spettacoli e film. Più di recente, potresti aver catturato l’attore nell’altro film horror Netflix di Mike Flannagan, Spuntino di mezzanotte come Warren Flynn.

Altri progetti a cui l’attore è stato assegnato includono:

Fast & Furious 9

Joe Bell

L’estate scorsa con zio Ira

Sangue blu

Igby ha anche molti altri progetti in lavorazione. Secondo IMDb, Igby reciterà in un’altra serie drammatica horror di Mike Flannagan intitolata, La caduta della casata degli Usher, così come in altre due funzioni intitolate, Fuori dalla mia zona di comfort e Raddoppia il sud.