La star del mercoledì Jenna Ortega guadagna oltre 10 milioni di follower su Instagram dopo il rilascio da record

Di Netflix Mercoledì è stato un grande successo con oltre 50 milioni di famiglie che hanno trasmesso in streaming 341,23 milioni di ore della serie comica horror nella sua prima settimana sullo streamer! Con questi numeri impressionanti, non sorprende che la star straordinariamente talentuosa, Jenna Ortega, abbia visto un aumento significativo del numero dei suoi follower su Instagram.

Mercoledì è una serie originale Netflix creata da Alfred Gough e Miles Millar. È basato sul personaggio riservato e metodico, Wednesday Addams, di La famiglia Addams e segue gli anni di mercoledì come studente alla Nevermore Academy.

Mentre frequenta l’istituto soprannaturale, Wednesday tenta di affinare le sue capacità psichiche, ma si ritrova a cercare di fermare una follia omicida e risolvere il mistero soprannaturale in cui i suoi genitori erano invischiati più di due decenni fa.

Oltre a Ortega, Gwendoline Christie, Christina Ricci, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Fred Armisen, Riki Lindhome, Jamie McShane, Hunter Doohan, Percy Hynes White, Emma Myers, Joy Sunday e molti altri sono nel cast.

La star del mercoledì Jenna Ortega guadagna oltre 10 milioni di follower su Instagram

Essendo la serie Netflix che detiene il record per la maggior parte delle ore visualizzate in una settimana per una serie in lingua inglese, il successo ha iniziato a ridursi al suo cast. Più specificamente, Jenna Ortega.

Potresti riconoscere Ortega da altri spettacoli e film simili Insidioso: capitolo 2, La babysitter: la regina assassina, La ricaduta, Grido, X, Bloccato nel mezzo e Voi. Con così tanti spettacoli e film al suo attivo, Ortega aveva già guadagnato tonnellate di follower sui suoi vari account sui social media. Tuttavia, ha visto il suo seguito su Instagram aumentare di più dopo l’uscita di Mercoledì.

Secondo i media e il sito di notizie Pop Crave, Jenna Ortega ha guadagnato oltre 10 milioni di follower su Instagram nei 10 giorni successivi all’uscita della commedia horror su Netflix. Nel giorno di MercoledìDopo l’uscita di Ortega, Ortega contava circa 9,39 milioni di follower. Il 4 dicembre, la stella nascente aveva oltre 20 milioni di follower su Instagram. Al 5 dicembre, Ortega ha 21,8 milioni di follower e continua a contare.

Il conteggio dei follower di Ortega aumenta ogni giorno e probabilmente vedrà un altro massiccio afflusso di persone che la seguono se Mercoledì viene rinnovato per una seconda stagione, il che sembra molto probabile.

