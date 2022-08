La stagione dei matrimoni su Netflix è basata su un libro?

Una commedia romantica dal titolo Stagione dei matrimoni arriverà su Netflix il 4 agosto ed è il film perfetto da guardare quest’estate con un altro significativo.

Stagione dei matrimoni è un film originale Netflix in uscita diretto da Tom Dey. Dey è meglio conosciuto per aver diretto i film mezzogiorno di Shanghai, Orario dello spettacolo, Lancio fallito e Marmaduke. Swati Shetty ha prodotto il film per Samosa Stories, con Ron Howard e Brian Grazer per la Imagine Entertainment, insieme a Jax Media.

Si tratta di due persone di nome Asha e Ravi, che decidono di fingere una relazione durante l’imminente stagione dei matrimoni per convincere i loro prepotenti genitori a lasciarli soli per il matrimonio. Ma lungo la strada, Asha e Ravi iniziano a rendersi conto di avere più cose in comune di quanto pensassero inizialmente. Mentre attraversano la stagione dei matrimoni, si ritrovano a innamorarsi l’uno dell’altro.

Il cast straordinario include Suraj Sharma, Pallavi Sharda, Rizwan Manji, Veena Sood, Ari Afsar, Sean Kleier e Manoj Sood. Se non vedi l’ora di guardare questo film, ti starai chiedendo se è un adattamento cinematografico di un libro. Voglio dire, la maggior parte dei film Netflix sono basati su libri. Quindi non sarebbe sorprendente se Stagione dei matrimoni lo è pure. Continua a leggere per scoprire se la commedia romantica è basata su un libro o meno.

La stagione dei matrimoni è basata su un libro?

Sorprendentemente, la commedia romantica non è basata su un libro. Invece, è il lavoro originale di uno sceneggiatore di talento di nome Shiwani Srivastava. Infatti, Stagione dei matrimoni segna il debutto di Srivastava come sceneggiatore cinematografico. I produttori della commedia romantica (Ryan M. Murphy e John Rhodes) hanno scoperto Srivastava attraverso la piattaforma di scoperta dei talenti Coverfly e hanno portato la sua sceneggiatura su Netflix. Quindi, Netflix ha dato il via libera e ha contattato Shetty. Una volta che tutto è stato sistemato, il film è stato ordinato all’inizio del 2020.

Dai un’occhiata al divertentissimo trailer ufficiale qui sotto!

Assicurati di segnare il tuo calendario e impostare la sveglia perché Stagione dei matrimoni arriva su Netflix il 4 agosto alle 00:00 PT/3:00 ET!