La stagione 8 di Flash arriverà su Netflix a luglio 2022

I fan dell’Arrowverse hanno una sorpresa in arrivo questo luglio come Il flash la stagione 8 inizierà finalmente lo streaming sul servizio in diversi luoghi in tutto il mondo.

Per più di un decennio, The CW ha dominato il campo quando si tratta di programmi DCTV, che li amiate o meno, non si può negare che si sono sicuramente fatti un nome nel genere dei supereroi. Il flash rimane uno degli spettacoli di punta della rete e una delle ultime serie rimaste nell’originale Arrowverse ora che Freccia, Leggende di domani, Batwoman, Lampo nero e Super ragazza aver tutto avvolto.

Spettacoli più recenti come Batwoman, Noemi e Superman e Lois non sono venuto su Netflix ma Il flash faceva parte dell’accordo CW/Netflix originale e quindi continuerà a trasmettere in streaming sul servizio dopo il finale di ogni stagione fino alla fine dello spettacolo, più cinque anni dopo.

The Flash è già impostato per continuare per una nona stagione con la star Candice Patton che ha recentemente rinnovato il suo contratto per tornare insieme alla sua co-protagonista Grant Gustin e altro ancora.

Quando arriverà la stagione 8 di The Flash su Netflix?

L’ottava stagione andrà in onda il suo finale stasera, 29 giugno e poi arriverà su Netflix il 7 luglio 2022. Tutti i 20 episodi saranno disponibili contemporaneamente negli Stati Uniti, mentre in alcune regioni, come Grecia, Paesi Bassi, Canada, Portogallo , Belgio, Israele e altri: gli episodi usciranno settimanalmente su Netflix.

Il flash la stagione 9 dovrebbe essere l’ultima stagione della serie, anche se non è stata ancora annunciata ufficialmente, quindi potrebbe ancora cambiare. Tuttavia, a differenza delle stagioni precedenti, Il flash è stato spostato a metà stagione, il che potrebbe significare che avrà un numero di episodi più breve, come 13 o 15 episodi rispetto ai soliti 20-22. Soprannaturale serie prequel I Winchester prenderà Il VeloceÈ il solito posto nella formazione autunnale.

Oltre a Gustin e Patton, l’unico membro del cast di OG che torna in una serie regolare è Danielle Panabaker, che interpreta la dottoressa Caitlin Snow. E anche se Jesse L. Martin non è più un personaggio regolare della serie, dovrebbe recitare nella nona stagione nei panni del padre di Iris, Joe West.