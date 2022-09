La stagione 7 di Riverdale non arriverà su Netflix nell’ottobre 2022

La stagione televisiva autunnale è alle porte a The CW in ottobre, e Riverdale anche la stagione 7 arriverà all’orizzonte. Ma l’ultima stagione sarà presentata in anteprima su The CW o Netflix nell’ottobre 2022? Sfortunatamente, i fan dovranno aspettare ancora un po’.

Riverdale la stagione 6 si è conclusa il 31 luglio 2022 e ha completato la stagione più ambiziosa della serie fino ad oggi. La sesta stagione ha visto la serie affrontare un evento incentrato sull’orrore di cinque episodi e approfondire per la prima volta il soprannaturale.

Nel finale della sesta stagione, Cheryl usa i poteri collettivi della banda per salvare la città. Il kicker? Qualcosa è andato storto nel salvare Riverdale e tutti i residenti sono stati rimandati indietro negli anni ’50. All’improvviso, Archie ei suoi amici torneranno al liceo e solo Jughead si ricorderà della loro vita in futuro.

Mentre The CW lancerà nuove stagioni dei suoi spettacoli di successo come Tutti americani e Camminatore in ottobre, insieme alle prime serie di I Winchester e Walker: Indipendenza, l’ultima stagione di Riverdale non arriverà a ottobre 2022.

Aggiornamenti sul rilascio della stagione 7 di Riverdale

Purtroppo, Riverdale la stagione 7 non verrà rilasciata su The CW o Netflix nell’ottobre 2022. L’ultima stagione della serie di successo è stata fissata per una premiere di metà stagione, il che significa che i nuovi episodi inizieranno a essere trasmessi nel 2023.

Ovviamente, l’ultima stagione arriverà su Netflix (nei territori in cui non uscirà il giorno successivo) otto giorni dopo il finale della serie televisiva. Senza una data fissa per la prima o il conteggio degli episodi confermato, è difficile prevedere esattamente quando i fan potranno guardare la stagione 7.

Per ora, dovremmo aspettarci Riverdale la stagione 7 arriverà nelle nostre liste di controllo tra la metà e la fine del 2023, forse in estate o in autunno. Ancora una volta, ciò dipende dal conteggio degli episodi della stagione e da quando The CW inizia a trasmettere gli episodi finali della serie.

Anche se le telecamere non hanno ancora iniziato a girare nell’ultimo evviva, il creatore Roberto Aguirre-Sacasa ha condiviso le foto delle star della serie Mädchen Amick ed Erinn Westbrook che visitavano la stanza dello scrittore all’inizio del processo di scrittura. Non vediamo l’ora di vedere cosa hanno in serbo gli sceneggiatori per la settima stagione.

Resta sintonizzato per saperne di più Riverdale notizie e aggiornamenti sulla stagione 7 da Netflix Life!