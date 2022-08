La stagione 7 di Riverdale non arriverà su Netflix nell’agosto 2022

Dopo la sua stagione più pazza di sempre, Riverdale si prepara a lanciare la sua ultima stagione su The CW il prossimo anno. La sesta stagione rivoluzionaria apre la strada Riverdale stagione 7, che ovviamente non sarà presentata in anteprima su Netflix nell’agosto 2022.

Tuttavia, i fan potranno guardare Riverdale stagione 6 su Netflix nell’agosto 2022, poiché l’ultima stagione arriva sul servizio di streaming domenica 7 agosto. La stagione di 22 episodi vede la banda affrontare il loro avversario più formidabile di sempre nel cattivo soprannaturale Percival Pickens.

La stagione è iniziata con l’evento di cinque episodi “Rivervale”, che in seguito ha influenzato il resto della stagione. Archie e i suoi amici scoprono di avere dei superpoteri e questo si apre Riverdale al soprannaturale più che mai, comprese due apparizioni come ospite di Kiernan Shipka nei panni di lei Le terrificanti avventure di Sabrina personaggio Sabrina Spellman.

Da Riverdale la sesta stagione si conclude su The CW domenica 31 luglio, dovremo aspettare ancora un po’ per l’imminente settima e ultima stagione di Riverdale. Ecco cosa sappiamo finora su quando la stagione 7 sarà presentata in anteprima e successivamente arriverà su Netflix.

Aggiornamenti sul rilascio della stagione 7 di Riverdale

Quando The CW ha rinnovato Riverdale per la sua settima e ultima stagione, è arrivata la conferma che Riverdale la stagione 7 non sarebbe stata presentata in anteprima fino a metà stagione 2023.

Tradizionalmente, “mezza stagione” di solito significava gennaio in una stagione televisiva che andava da settembre a maggio. Ma ora che The CW ha abbracciato una stagione televisiva non tradizionale più di qualsiasi altra rete, la stagione 7 potrebbe essere presentata in anteprima in primavera, come riporta The Wrap.

Finora, come altre serie CW salvate per la mezza stagione come Il flash, Nancy Drew, e altri tornano a girare le ultime stagioni da fine luglio a settembre, Riverdale non ha ancora iniziato le riprese. In effetti, KJ Apa sta attualmente girando un film, per il quale ha abbandonato il look caratteristico di Archie.

Quando la stagione 7 verrà effettivamente presentata in anteprima dipende da quando iniziano le riprese e, a sua volta, ciò influenzerà quando Netflix riceverà l’ultima stagione. Inoltre, non è chiaro se la stagione 7 avrà un ordine completo di 22 episodi o un numero ridotto di episodi più vicino a 10 o 13 episodi. Per ora, prevediamo che l’ultima stagione arriverà su Netflix entro l’estate o l’autunno 2023.

Resta sintonizzato per saperne di più Riverdale notizie e aggiornamenti da Netflix Life!