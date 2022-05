“La stagione 5 è sotto steroidi” “Cobra Kai” fa luce sulla stagione “Più grande, migliore, più cattiva**” con il miglior finale

Sembra che ci stiamo muovendo un po’ troppo velocemente quest’anno, o Netflix è un po’ troppo entusiasta della nuova stagione di Cobra Kai. Quindi, invece di far aspettare i fan per un periodo piuttosto lungo, otterremo Cobra Kai Stagione 5 a settembre, anche se la stagione 4 è stata rilasciata a dicembre 2021. Dopo l’annuncio della stagione 5 e il teaser, il cast dello show si è riunito per condividere un po’ della nuova stagione. E secondo loro, colpirà duramente!

William Zabka, Thomas Ian Griffith, Peyton List e molti altri membri del cast sono presenti in un video pubblicato da Sony Pictures Television. Hanno parlato della prossima stagione e di cosa vedremo in essa. Ecco tutto ciò di cui hanno parlato nel video di Twitter.

Il cast è dell’umore giusto per una stagione 5 “più grande e pazza” di Cobra Kai

Proprio come qualsiasi cosa buona Cobra Kai, questo video inizia anche con Johnny Lawrence. Lo vediamo fare un buco in un muro. E poi vediamo il grande cattivo della stagione 5, Terry Silver. Secondo l’attore, la quinta stagione di Netflix Original è una corsa sfrenata. “La quinta stagione è sotto steroidi,” dice William Zabka. “È ancora più grande e migliore, più veloce, più divertente e più profondo“. Zabka ha anche rivelato che ci sarà molta profondità, umorismo, bada** karate, musica straordinaria e, naturalmente, Thomas Ian Griffith.

Il cast di @CobraKaiSeries rovescia il tè su come la stagione 5 colpirà DURO. In arrivo il 9 settembre solo su @netflix! #CobraKai #CobraKaiSeason5 pic.twitter.com/Oiw9G7RJQj — Sony Pictures Television (@SPTV) 7 maggio 2022

Abbiamo anche avuto un’idea di quanto sarà fantastico Chozen in questa stagione. Sappiamo già che è benzina, ma sentire qualcos’altro su di lui è stato intrigante. Inoltre, abbiamo anche avuto il nostro fanatico preferito, Demetri, che ha condiviso la sua opinione sulla stagione. “Sarà fantastico. Non vedo l’ora che voi ragazzi lo vedate,” ha detto Gianni De Cenzo.

Per aggiungere a ciò, abbiamo chiesto al bellissimo Tanner Buchanan di condividere i suoi pensieri sullo show. Ha detto che ci possono essere alcune cose che molti fan non si aspettano, il che ci rende ancora più desiderosi di Cobra Kai Stagione 5. Perché non è già settembre? Presentava anche Peyton List nel video, dove ha parlato di come la stagione 5 abbia il miglior finale di tutte le altre stagioni di.

Dicci in quale pensi che sarà la sorpresa più grande Cobra Kai Stagione 5 nei commenti qui sotto.

