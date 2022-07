La stagione 5 di Stranger Things non arriverà nel 2022 (aggiornamenti sulla versione di Stranger Things 5)

Cose più strane il volume 2 della stagione 4 potrebbe essere appena arrivato su Netflix solo il 1 luglio, ma i fan sono già ansiosi di sapere quando arriverà il prossimo lotto di episodi.

È una domanda comune che i fan si pongono dopo l’arrivo di una nuova stagione, soprattutto dopo che uno spettacolo finisce con un cliffhanger così grande come quello che abbiamo visto alla fine della stagione 4. Dopotutto, è naturale voler sapere quanto tempo potresti avere aspettare prima di ottenere finalmente una soluzione alle trame e risposte a domande scottanti.

La buona notizia è che Cose più strane la stagione 5 sta arrivando, la cattiva notizia è che la stagione 5 non arriverà su Netflix nel 2022.

Questo non dovrebbe sorprendere poiché le riprese della stagione 5 non sono ancora iniziate, ma se ci fossero domande sulla nuova stagione in arrivo prima della fine dell’anno siamo qui per metterle a letto. Inoltre, non è da Netflix rilasciare due stagioni di una grande serie sceneggiata nello stesso anno solare.

La quinta stagione di Stranger Things sarà l’ultima stagione di Stranger Things?

Cose più strane la stagione 5 sarà davvero l’ultima stagione di Cose più strane. Netflix ha chiarito che lo spettacolo si concluderà con la sua prossima quinta stagione, il che significa che ci saranno cinque stagioni in totale Cose più strane.

Anche se abbiamo imparato a non dire mai con Netflix dopo che ha distribuito una stagione bonus a Lucifero dopo aver precedentemente fatturato la sua quinta stagione come ultima stagione, i fratelli Duffer hanno dichiarato da tempo i loro piani per Cose più strane per correre per quattro o cinque stagioni. La buona notizia è che i Duffer stanno già pianificando almeno uno spinoff che consentirà allo show di vivere in qualche modo oltre la stagione 5.

Quando uscirà la quinta stagione di Stranger Things?

Al momento, Netflix non ha annunciato una data di uscita esatta per Cose più strane stagione 5; tuttavia, è probabile che la prima stagione dell’arrivo della stagione sarebbe nel 2024.

Mentre i fratelli Duffer hanno assicurato ai fan che non dovranno aspettare così a lungo tra le stagioni 4 e 5, ci aspettiamo almeno un anno e mezzo o due anni al minimo tra le stagioni di Cose più strane. Pertanto, sembra probabile che la stagione 5 arriverà nell’estate del 2024, il che ci porterebbe a circa due anni dall’uscita della stagione 4.

Ovviamente, ci piacerebbe vedere la stagione arrivare prima e c’è sempre la possibilità che Netflix possa provare a far uscire la stagione entro la fine del 2023. Semplicemente non vediamo che accada, dato quanto è diventata massiccia la serie e il lavoro che va a creare nuovi episodi.

Cose più strane la stagione 4 è ora in streaming su Netflix.