La stagione 5 di Dynasty non arriverà su Netflix ad agosto 2022 (nuovi aggiornamenti)

Con il finale di serie di Dinastia avvicinandosi rapidamente su The CW, questo sarà uno dei nostri ultimi aggiornamenti sull’uscita dello show su Netflix. Purtroppo, Dinastia la stagione 5 sarà l’ultima e il finale della serie andrà in onda all’inizio di questo autunno. È la fine di un’era.

Nella quinta e ultima stagione di Dinastia, la dinastia Carrington riceve uno shock culturale con l’arrivo di Ben Carrington, il fratello di Blake. La famiglia si è ritrovata in tribunale a combattere contro uno di loro e sono stati rivelati scioccanti segreti del passato.

A luglio 2022, ci sono solo altri cinque episodi di Dinastia la stagione 5 andrà in onda su The CW, dopo la messa in onda dell’episodio 17 l’8 luglio. Sebbene avessimo anticipato che la stagione – e la serie – si concludessero ad agosto, sembra che il finale sia stato prolungato.

Quando Dinastia la stagione 5 verrà rilasciata su Netflix? Ecco gli ultimi aggiornamenti sull’ultima stagione, incluso il momento in cui la serie concluderà le riprese e una data di uscita provvisoria di Netflix.

Aggiornamenti sulla versione Netflix della stagione 5 di Dynasty

Da Dinastia la stagione 5 non è stata inclusa nell’elenco completo dei nuovi spettacoli e film in uscita su Netflix nell’agosto 2022, gli ultimi 22 episodi non raggiungeranno la tua lista di controllo quel mese. Il cast e la troupe stanno ancora lavorando sodo per girare l’episodio finale del successo preferito dai fan.

Secondo quanto riferito, le riprese del finale della serie sono iniziate il 21 luglio 2022. Solo due episodi andranno in onda su The CW ad agosto: l’episodio 18 il 5 agosto e l’episodio 19 (diretto da Liz Gillies) il 12 agosto. Secondo TV Time , gli ultimi tre episodi vanno in onda il 2 settembre, il 9 settembre e il 16 settembre.

Se il finale di serie di Dinastia infatti, andrà in onda il 16 settembre, quindi ciò significa che la stagione 5 inizierà lo streaming su Netflix otto giorni dopo in base all’accordo della rete con lo streamer. Dinastia la stagione 5 potrebbe essere rilasciata su Netflix in tutto il mondo sabato 24 settembre.

Una volta che The CW confermerà la data di messa in onda del finale della serie, saremo sicuri di condividere la data di uscita ufficiale di Netflix con Dinastia fan. Non perdere l’occasione di guardare i fuochi d’artificio dell’ultima stagione!

Dai un’occhiata a una recensione di Dinastia stagione 5 episodio 17 nel video qui sotto!

Resta sintonizzato per saperne di più Dinastia notizie e aggiornamenti da Netflix Life! Per ulteriori notizie e aggiornamenti su The CW, dai un’occhiata al podcast The CW Spiral su YouTube.