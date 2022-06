La stagione 5 di Dynasty non arriverà su Netflix a luglio 2022 (nuovi aggiornamenti)

Anche se The CW ha cancellato Dinastia dopo cinque stagioni, l’ultima stagione dell’amato riavvio della soap opera continua ad andare in onda quest’estate. I fan di tutto il mondo vogliono sapere quando Dinastia la stagione 5 arriverà su Netflix e arriverà sicuramente entro la fine dell’estate.

Anche se altri programmi sono stati cancellati da The CW come Ammaliato e Eredità hanno già portato le loro ultime stagioni su Netflix, Dinastia la stagione 5 sarà una delle ultime del gruppo cancellato a cadere sul servizio di streaming un’ultima volta (insieme a Nell’oscurità e Roswell, Nuovo Messico).

L’ultima stagione di Dinastia ha suonato così tante delle note acute drammatiche che bramiamo, specialmente nel suo centesimo episodio storico, che ha introdotto un personaggio nuovo di zecca e un membro dell’albero genealogico dei Carrington. C’è ancora così tanto da aspettarsi, come un ruolo da ospite Buffy allume Carisma Carpenter.

Ma quando lo farà Dinastia la stagione 5 farà la sua prima assoluta su Netflix? Anche se possiamo certamente aspettare che arrivi quel giorno, poiché significherà che la serie è finita, abbiamo una solida idea di quando iniziare a oscurare le date sul tuo calendario per un binge-watch quest’estate.

Pronostici sul rilascio di Netflix per la stagione 5 di Dynasty

Purtroppo, Dinastia la stagione 5 non uscirà su Netflix a luglio 2022 perché gli episodi finali della serie andranno ancora in onda su The CW per tutta l’estate. Tuttavia, con solo meno di un terzo della stagione ancora in onda, possiamo indovinare quando potrebbe essere la data di uscita di Netflix.

A partire dal 23 giugno, The CW ha il 17° episodio della stagione programmato per andare in onda venerdì 8 luglio. Ciò lascia cinque episodi rimasti per la prima e potrebbe portare la data del finale della serie a venerdì 12 agosto, se gli episodi vanno in onda senza alcun pause aggiuntive.

Ma se la rete programma un’altra settimana di riposo Dinastia, il finale della serie potrebbe finire fino al 19 agosto, anche se c’è ancora la possibilità che una serie di due ore finisca intorno alla stessa data. Qualunque sia la data di agosto, The CW fissa il finale della serie, la stagione 5 sarà presentata in anteprima su Netflix otto giorni dopo. In questo momento, aspettati che la serie completa sia su Netflix nell’agosto 2022.

Resta sintonizzato per saperne di più Dinastia notizie e aggiornamenti da Netflix Life!