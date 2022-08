La stagione 4 sarà l’ultima stagione della serie Netflix?

Molti sarebbero d’accordo con me quando dico che Netflix ha preso la decisione giusta raccogliendo Voi dopo che era stato abbandonato da Lifetime dopo una sola stagione. Una volta che il thriller psicologico è arrivato su Netflix con la sua seconda stagione, vecchi e nuovi spettatori lo hanno adorato. Ora siamo alla quarta stagione e i fan non vedono l’ora di vedere cosa combina Joe in questa stagione. Ma lo farà Voi la stagione 4 sarà l’ultima volta che vediamo Joe? Abbiamo condiviso tutto ciò che sappiamo sul futuro dello spettacolo di seguito.

Se non hai familiarità con Voilascia che ti dia un piccolo riassunto. Voi segue un uomo affascinante ma intensamente ossessivo di nome Joe Goldberg, che punta gli occhi su una donna, si innamora rapidamente e la perseguita. Ho dimenticato di dire che è un serial killer? Questa serie thriller migliora sempre di più con il passare delle stagioni!

La terza stagione si è conclusa con una nota scioccante con uno dei personaggi principali che ha incontrato la loro scomparsa e Joe è partito per Parigi. Con come sono finite le cose nella terza stagione, c’è così tanto da aspettarsi nell’imminente Voi stagione 4. A partire dal 5 agosto, le riprese principali della quarta stagione sono ancora in corso con una data di conclusione prevista per il 31 agosto. Una data di uscita non è stata ancora annunciata, ma molto probabilmente non la vedremo Voi stagione 4 fino all’inizio del 2023.

Anche se siamo entusiasti di vedere la quarta stagione, non possiamo fare a meno di chiederci se questa prossima stagione sarà l’ultima. Quattro stagioni è di solito il numero massimo di stagioni che Netflix offre ai suoi programmi. Naturalmente, ci sono programmi Netflix con più di quattro stagioni, ma in genere non è così. Di seguito, abbiamo discusso di ciò che sappiamo Voiè il futuro.

La stagione 4 sarà l’ultima?

Non è noto al momento. La buona notizia è che Netflix non lo ha annunciato Voi la stagione 4 sarebbe l’ultima stagione. Lo streamer in genere annuncia l’ultima stagione di uno spettacolo quando lo sta rinnovando. Quando Netflix ha rinnovato Voi per una quarta stagione nell’ottobre 2021, non ha detto che la quarta stagione sarebbe stata l’ultima. Tuttavia, c’è la possibilità che lo streamer possa cambiare idea. L’abbiamo visto con Locke e chiave stagione 3. Locke e chiave è stata rinnovata per una terza stagione nel 2020 e poi nel 2022 Netflix ha annunciato che la terza stagione sarebbe stata l’ultima. Speriamo di non essere presi alla sprovvista in quel modo Voi.

Se stavi chiedendo la nostra opinione, diremmo Voi la stagione 4 potrebbe essere l’ultima. La prima stagione era nuova e ci è stato presentato Joe e le sue tendenze omicide. La seconda stagione ha intensificato le cose introducendo un personaggio che ha sfidato Joe. La terza stagione ha ucciso un personaggio importante, cosa che ha rattristato molti fan ma ha aiutato a portare avanti la storia. La prossima quarta stagione riprenderà ovviamente da dove la storia si era interrotta, ma probabilmente vedremo Joe fare le stesse cose. La nostra ragione principale per pensare che la quarta stagione possa essere l’ultima è che la storia sta diventando ripetitiva. Quante altre volte vedremo Joe uccidere la persona che afferma di amare?

Tuttavia, siamo più inclini Voi ottenere un’altra stagione per concludere le cose. La serie thriller è senza dubbio una delle migliori serie originali di Netflix. Non riesco proprio a vedere Netflix che non dia a questo show una conclusione in serie. Per ora, diremmo di aspettarci almeno un’altra stagione di Voi prima che tutto finisca.

Resta sintonizzato su Netflix Life per ulteriori informazioni su Voiè il futuro!