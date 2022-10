La stagione 4 non arriverà su Netflix nell’ottobre 2022

Tu stagione 4 non arriverà su Netflix a ottobre 2022!

Voi ha debuttato su Netflix nel 2018 e da allora gli spettatori del thriller sono rimasti affascinati. L’ultima volta che abbiamo visto Joe Goldberg (Penn Badgley) si aggirava per le strade di Parigi, dopo la morte infuocata di sua moglie, Love Quinn (Victoria Pedretti), e l’abbandono di suo figlio, alla ricerca del suo “unico vero amore” , Marienne Bellamy (Tati Gabrielle), la bibliotecaria che si è innamorata durante la stagione 3. Quindi non sorprende che molti fan siano ansiosi di tornare alla sua storia e scoprire cosa c’è di nuovo nella vita dei nostri assassini della serie preferita.

Sfortunatamente, se speravi di ricongiungerti con Joe questo mese, rimarrai profondamente deluso nell’apprendere che l’attesa per Tu stagione 4 continua ancora. Proprio così gente. Tu stagione 4 non arriverà su Netflix a ottobre 2022!

Tuttavia, dopo un recente aggiornamento, sappiamo che la quarta stagione è in arrivo e arriverà presto. Scopri di seguito l’ultimo aggiornamento della data di rilascio per la prossima stagione!

La data di uscita della stagione 4

Tu stagione 4 potrebbe non essere presentato in anteprima nell’ottobre 2022, ma i fan del thriller possono trovare conforto nel sapere che è stata annunciata una data di uscita ufficiale per la serie!

Durante l’evento Tudum di Netflix del 24 settembre, lo streamer ha svelato un teaser (che puoi guardare di seguito) e ulteriori dettagli sulla quarta puntata.

Prendendo ispirazione dall’altra serie di successo di Netflix, Cose più stranesecondo lo streamer, Tu stagione 4 sarà diviso in due parti con la prima parte della prima parte il 10 febbraio 2023, seguita dalla parte 2 un mese dopo, il 10 marzo. Quindi non dimenticare di aggiungere quelle date ai tuoi diari!

Joe Goldberg torna nella quarta stagione con un nuovo pseudonimo per la sua vita a Londra: il professor Jonathan Moore. Il suo cambio di nome arriva anche con un dottorato di ricerca. aggiornamento, anche se sembra che i suoi modi di stalking non siano ancora dietro di lui. Guarda il teaser per te stagione 4 di seguito.