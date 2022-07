La stagione 4 non arriverà su Netflix a luglio 2022: aggiornamento di rilascio!

Per tutto giugno, Joe Goldberg alias Penn Badgley è stato avvistato, con i suoi soliti trucchi da stalker, mentre girava scene per la prossima quarta stagione della serie di successo di Netflix a Londra, Regno Unito. Quindi, potrebbe non essere troppo sorprendente impararlo Tu stagione 4 non arriverà su Netflix a luglio 2022.

Voi è arrivato sui nostri schermi Netflix nel 2018 e da allora è diventato un fenomeno globale! Ogni stagione ci ha tenuti al limite dei nostri posti e dopo aver lasciato le cose su una bella grande cliffhanger alla fine della stagione 3, l’attesa piena di suspense per il suo ritorno è quasi insopportabile! Allora, quando tornerà sui nostri schermi la nuova stagione? Scopri l’ultimo aggiornamento su Tu stagione 4 sotto!

Quando sei stagione 4 in arrivo su Netflix?

Purtroppo per il momento Tu stagione 4 non ha una data di uscita ufficiale. Tuttavia, ci sono molte speculazioni online che suggeriscono che l’ultima stagione della serie di successo verrà rilasciata sullo streamer a febbraio 2023.

Ciò si basa sul presupposto che tutte le riprese della quarta stagione si concluderanno a luglio 2022 e seguiranno una sequenza temporale simile in post produzione a quella della terza stagione. Quindi tieni presente che le speculazioni potrebbero essere sbagliate.

Chi sarà in You stagione 4?

Penn Badgley ritorna nei panni del ragazzo amante assassino Joe Goldberg, e come previsto e anche Tati Gabrielle è tornata nei panni di Marienne, l’attuale oggetto di affetto di Joe, tuttavia, per il momento non si sa in quale ruolo tornerà il suo personaggio. Diverse altre nuove aggiunte sono state apportate anche all’elenco del cast: di euforia Lukas Gage si unisce al cast nei panni di Adam – “un ricco espatriato americano” –, Sentirsi bene star Charlotte Ritchie nei panni di Kate – “una direttrice di una galleria d’arte” -, Tilly Keeper nei panni di Lady Phoebe – “la ricca e famosa migliore amica di Kate” -, Amy-Leigh Hickman è Nadia – “una schietta studentessa di letteratura” – e, infine, Ed Speleers come Rhys – “un autore irriverente con una giovinezza travagliata”.

Inoltre, anche Niccy Lin, Aidan Cheng, Stephen Hagan, Ben Wiggins, Eve Austin, Ozioma Whenu, Dario Coates, Sean Pertwee, Brad Alexander, Alison Pargeter e Adam James sono stati scelti per ruoli ricorrenti.