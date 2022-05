La stagione 4 non arriverà su Netflix a giugno 2022 (ultimi aggiornamenti)

Foto: Penn Badgley in You stagione 2.. Credito: Tyler Golden/Netflix

Sembra passato tanto tempo dall’ultima volta che abbiamo incontrato l’unico Joe Goldberg (Penn Badgley) nella terza stagione di Voi. L’originale Netflix è tornato con nuovi episodi nell’ottobre 2021 ed è stata probabilmente la stagione più pazza fino ad oggi. Nel tentativo di ricominciare da capo, Joe e Love (Victoria Pedretti) si trasferiscono in una città della California con il loro bambino e cercano di vivere una vita normale. Ma sai già che con questi due non è esattamente possibile.

Voi la stagione 3 è stata così selvaggia e non vediamo l’ora Voi stagione 4 in anteprima! Fortunatamente, sappiamo che una quarta stagione è in lavorazione, ma la cattiva notizia è che non uscirà per un po’. Ora che l’elenco delle nuove uscite Netflix per giugno 2022 è uscito, lo sappiamo per certo Voi la stagione 4 non arriverà il mese prossimo.

La stagione 4 di You ha una data di uscita?

Ma anche se lo sappiamo per certo Voi la stagione 4 non arriverà a giugno 2022, quello che non sappiamo è quando uscirà. La nuova stagione non ha ancora una data di uscita e in realtà stanno ancora girando. Come abbiamo precedentemente segnalato, Voi la produzione della stagione 4 è iniziata a marzo 2022 e si ritiene che si concluderà nell’agosto 2022.

Per questo motivo, c’è la possibilità che la prossima puntata non cada quest’anno, anche se speriamo che non sia così. Dopo che un tipico titolo Netflix ha concluso le riprese, di solito ci vogliono almeno sei mesi in post-produzione perché sia ​​pronto per il rilascio. Dato Voi non richiede molti effetti speciali, speriamo di ottenere la stagione 4 entro la fine dell’anno, possibilmente per un rilascio festivo.

In questo momento, stiamo solo speculando sulla data di uscita. Se stai cercando qualcosa di nuovo ed eccitante da guardare a giugno 2022, assicurati di dare un’occhiata L’Accademia degli Ombrelli stagione 3 che uscirà mercoledì 22 giugno.